Impacta sismo de magnitud 8 en Perú

Lima, Perú— Un sismo de magnitud 8 se registró este domingo en el norte de Perú, y se sintió hasta Ecuador y Colombia, sin que se reportaran hasta el momento víctimas ni daños materiales de consideración por la gran profundidad de su epicentro, dijeron autoridades.

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó en un reporte preliminar que el movimiento tuvo una profundidad de 110 kilómetros y su epicentro se ubicó a 81 kilómetros al sur este de la localidad de Lagunas, en la región amazónica de Loreto.

"Estamos evaluando las zonas afectadas. A todos nuestros ciudadanos les pido que mantengamos la calma", dijo el presidente peruano Martín Vizcarra, a través de Twitter.

El jefe de Instituto Geofísico de Perú (IGP), Hernán Talavera, dijo a la radioemisora RPP que el sismo generó el corte de energía eléctrica en las ciudades de Iquitos y Tarapoto; mientras que se reportaron cuarteaduras y caídas de algunas paredes de viviendas en algunas zonas.

"No hay reportes de daños personales, tampoco de daños materiales de consideración hasta el momento", dijo Talavera.

"El evento alarmó a la población limeña por lo prolongado del movimiento telúrico", manifestó.

Según informó el IGP por Twitter el sismo tuvo una magnitud de 7.5 y se produjo a las 02:41 horas locales.

Talavera refirió que se han registrado algunas réplicas pequeñas desde el primer movimiento, pero al ser profundo no se ha producido otro sismo mayor al evento principal.

El alcalde de Lagunas -lugar del epicentro del sismo-, Arri Pezo, afirmó que el movimiento dejó a oscuras la ciudad y que aún no pueden lanzar un reporte de daños, debido a que no pueden movilizarse.

"La población está en las calles y esperando. Hay daños materiales, pero estamos esperando que haya fluido eléctrico. Ha sido muy desesperante. Duró demasiado", relató a la radio RPP.

El jefe del Instituto de Defensa Civil, Jorge Chávez, dijo por su parte que se ha reportado dos personas heridas sin gravedad en la localidad de Lagunas y otras dos en Yurimaguas.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, tuiteó que está pendiente del fuerte sismo que se sintió también en su país y que provocó el corte de energía en la localidad de Yantzaza.

Perú se encuentra ubicado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85 por ciento de la actividad sísmica mundial.