Impacta a Japón asesinato de niños

Tokio— Cada mañana, los niños japoneses se despiden de sus padres y van solos, vestidos de uniforme, hacia la escuela. Para las familias, esta rutina no era un peligro para sus hijos. Hasta ayer.

Un hombre armado con dos cuchillos apuñaló el lunes a 17 alumnos y dos adultos en una parada de autobús en este barrio al suroeste de Tokio. Dos de los menores atacados y uno de los hombres murieron, mientras que el atacante se suicidó posteriormente con su navaja.

El ataque impactó a todo Japón porque, mientras que los tiroteos en escuelas de Estados Unidos no son casos aislados, en el país nipón son prácticamente imposibles por las estrictas leyes contra armas de fuego.

"Éste es un vecindario muy seguro. Nací y crecí en esta ciudad, y nunca he oído hablar de ningún crimen como éste", dijo Toki Kudo, quien trabaja cerca del lugar del acuchillamiento.

Hasta ayer, la Policía no había identificado el motivo del ataque, mientras que la escuela Caritas, en la que estudian algunas de las víctimas, afirmó que no habían recibido ninguna advertencia ni conocían al atacante.

Por su parte, el subdirector del centro, Satoru Shitori, explicó que la mañana del lunes estaba en la parada del autobús en la que se reúnen los niños para ser trasladados a la escuela.

Cerca de 70 estudiantes estaban formados para subir a los camiones cuando, de repente, Shitori escuchó gritos provenientes de los últimos menores de la fila.

El subdirector corrió hacia el atacante, así como el conductor del autobús, pero éste consiguió huir.

Toshichika Ishii, de 57 años, estaba sentado en un banco cercano cuando escuchó que el atacante que huía gritaba en japonés: "¡Te voy a matar!".

A lo largo del día de ayer, los vecinos y familiares de las víctimas colocaron ofrendas y flores en el lugar del ataque.

Pese a que los asesinatos en masa son raros en Japón, los incidentes más comunes han sido específicamente con cuchillos.

Hace tres años un ex empleado de un centro para personas con discapacidad en Sagamihara, también al suroeste de Tokio, mató a 19 personas con arma blanca, en la peor matanza masiva en el país desde la Segunda Guerra Mundial.

En 2001, un hombre aparentemente con problemas mentales irrumpió en una escuela primaria en Osaka y mató a ocho niños con un cuchillo de cocina.

Y, en 2008, un hombre de 25 años atropelló a una multitud y, después de bajarse del vehículo, apuñaló a varias personas. En total, murieron siete personas.

El ataque del lunes que conmocionó a la nación asiática tuvo lugar durante la visita del Presidente Donald Trump al Primer Ministro nipón, Shinzo Abe, quienes se encontraban en un evento con soldados estadounidenses cuando recibieron la noticia de los apuñalamientos.