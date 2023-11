Imágenes satelitales muestran avance israelí en la Ciudad de Gaza

Associated Press | Esta imagen satelital de Planet Labs PBC muestra la Ciudad de Gaza Associated Press | Esta imagen satelital de Planet Labs PBC muestra la Ciudad de Gaza Associated Press | Esta imagen satelital de Planet Labs PBC muestra la Ciudad de Gaza Associated Press | Esta imagen satelital de Planet Labs PBC muestra la Ciudad de Gaza

Dubái, Emiratos Árabes Unidos.- Soldados israelíes se han abierto paso hasta la Ciudad de Gaza por un camino costero crucial sobre el Mediterráneo como parte de su guerra contra Hamas, de acuerdo con imágenes satelitales publicadas hace unos días y que fueron analizadas hoy por The Associated Press. Las imágenes del lunes captadas por Planet Labs PBC muestran un paisaje lunar en la Ciudad de Gaza, con cráteres formados por el impacto de misiles y humo que se alza de la parte norte de la ciudad, la mayor zona urbana del asediado territorio. Las imágenes también muestran posiciones anteriores de tanques israelíes y vehículos blindados para el transporte de personal en uno de los tres ejes de ataque utilizados para aislar a la ciudad del resto de la Franja de Gaza. Cientos de miles de habitantes de la urbe han huido en el mes que ha transcurrido desde el ataque sin precedentes de Hamas el 7 de octubre en el sur de Israel, en el cual fueron asesinadas unas mil 400 personas. Dicho asalto desencadenó los ataques aéreos de Israel en represalia y la ofensiva militar contra la Franja de Gaza en la que han muerto más de 10 mil 500 personas, dos tercios de ellas mujeres y niños, de acuerdo con el Ministerio de Salud del enclave controlado por Hamas. Planet Labs ha empezado a postergar la publicación de las imágenes de Israel y de los territorios palestinos en medio de la guerra, debido a que reconoció que tenía inquietudes sobre el "potencial para un mal uso y abuso" de sus fotografías, dijo Will Marshall, cofundador y director general de la compañía con sede en San Francisco. "Planet seguirá publicando los datos de observación de Gaza a sus clientes, incluidos medios de comunicación y organizaciones humanitarias, en conformidad con nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas", dijo Marshall en respuesta a las preguntas de la AP antes de que se dieran a conocer las imágenes del lunes. "Planet no altera las imágenes, y no hemos recibido solicitudes para censurar imágenes". La AP tiene una subscripción para acceder a las imágenes de Planet Labs con el fin de respaldar su cobertura a nivel internacional, y distribuye esas fotografías a sus suscriptores y miembros. Las imágenes muestran a fuerzas israelíes aproximadamente a un kilómetro al norte del campamento de refugiados de Shati, un vecindario densamente poblado adyacente al centro de la Ciudad de Gaza. Shati alberga a familias palestinas que huyeron o fueron sacadas de lo que hoy es Israel durante la guerra de 1948 en torno a su creación. Su posición coincide con lo que testigos de la Ciudad de Gaza han comentado a la AP, cuyos reporteros siguen trabajando en la Franja de Gaza. El miércoles, un testigo le dijo a la AP que vio a soldados israelíes combatiendo a Hamas cerca del hospital Shifa, que se ubica a unos 3 kilómetros (1,9 millas) de distancia de la posición que los israelíes tenían el lunes. Tomas publicadas esta semana por Hamas en las que se ve a sus combatientes luchando contra las fuerzas israelíes en las calles coinciden con lo que puede apreciarse en fotografías de la parte norte de la Franja de Gaza. Material publicado por los militares de Israel muestra lo mismo. Las fuerzas militares israelíes no respondieron de momento a una solicitud de comentarios de la AP respecto a las imágenes satelitales.