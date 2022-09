Imagen satelital muestra ataque de Israel contra aeropuerto sirio

Associated Press Associated Press Associated Press

Dubái.- Un ataque israelí a un aeropuerto en Siria abrió un boquete en la pista y dañó una estructura cerca del lado militar del aeródromo, muestran fotos satelitales analizadas por The Associated Press. El ataque al Aeropuerto Internacional de Alepo tuvo lugar el miércoles por la noche, meses después que Israel destruyó la pista en el aeropuerto principal del país en Damasco, la capital, debido a la trasferencia de armas de Irán al país. Las fotos satelitales tomadas el jueves por Planet Labs PBC muestran vehículos en el sitio cerca del borde occidental de su única pista. El ataque abrió un boquete en la pista y provocó un incendio en las instalaciones. Al sur de la pista dañada, cerca del lado militar del aeropuerto, se veían los escombros tras otro ataque a una estructura que en imágenes satelitales anteriores parecía contener equipo de radio o de navegación. Una parte cercana de la pista parecía mostrar rastros de un incendio. Los aeropuertos de Siria, como los de muchos países del Medio Oriente, están divididos en lados civil y militar. El ataque trastornó todos los vuelos en el aeropuerto. El ministerio del Exterior sirio dijo el jueves por la noche que los daños eran graves, ya que el ataque alcanzó la pista y "destruyó totalmente la estación de navegación y su equipo". El Observatorio Sirio por los Derechos Humanos, un organismo antibélico con sede en el Reino Unido, sostuvo inmediatamente después del ataque que el blanco israelí fue un cargamento de misiles iraníes a Alepo. Irán y la milicia libanesa Hezbollah han cumplido un papel crucial para que el presidente sirio Bashar Assad conserve el poder desde que comenzó una guerra civil en el país en medio de la Primavera Árabe de 2011.