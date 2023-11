Huyen de los bombardeos y enfrentan más horror

Caminan durante horas, levantando las manos cuando se encuentran con tropas israelíes –que les apuntan con sus armas y les piden que muestren su identificación– u ondean algún pedazo de tela blanca.

A su alrededor se escucha el sonido del fuego y el incesante zumbido de los drones. Los cuerpos se encuentran regados en las calles llenas de escombros.

Para decenas de miles de gazatíes que han huido del norte del enclave en donde está llevándose a cabo lo más pesado del combate, la evacuación hacia el sur ha sido una travesía peligrosa, de acuerdo a por lo menos 10 gazatíes con los que habló The New York Times en el lugar y por teléfono.

Aun cuando el cese al fuego que entró en vigor desde el viernes ha traído un alivio temporal al bombardeo, enfrentan un futuro incierto, y la amenaza de que regresen los ataques, dejándolos desplazados nuevamente.

El ejército israelí ha lanzado una letal campaña de bombardeo en la Franja de Gaza después del ataque de Hamas a Israel ocurrido el 7 de octubre, en el que, según dicen oficiales israelíes, mil 200 personas fueron asesinadas y 240 tomadas como rehenes.

En las siete semanas que han transcurrido, Israel ha golpeado ese pequeño enclave costero con el objetivo de destruir las capacidades militares de Hamas.

Hasta ahora, más de 13 mil palestinos han muerto hasta el 21 de noviembre, de acuerdo a autoridades de salud de Gaza.

Durante semanas, Israel ha estado urgiendo a los gazatíes que viven en poblados del norte que huyan por la Calle Salah al-Din, la principal carretera de la Franja que la cruza de norte a sur.

Los que son afortunados o tenían medios huyeron anticipadamente, pero algunos gazatíes que hablaron con The Times dijeron que no pudieron irse antes porque no tienen parientes ni nadie que conozcan en el sur, y no podían dejar a los integrantes de más edad de la familia o no tenían los recursos.

En lugar de eso, muchos se albergaron en condiciones cada vez más peligrosas y desesperadas en escuelas u hospitales en el norte. Pero en cierto momento, tomaron la difícil decisión de irse.

Aunque en las semanas anteriores al cese al fuego, Israel también bombardeo la parte sur de la Franja de Gaza, y algunos gazatíes se sintieron más desplazados sin tener ninguna garantía de tener un lugar en donde albergarse en el sur que valga la pena.

Las Naciones Unidas (ONU) dio a conocer que 1.7 millones de los 2.3 millones de residentes del enclave controlado por Hamas han sido desplazados.

Los gazatíes que hablaron con The Times dijeron que se sienten avergonzados, que han perdido la dignidad y la rabia y se encuentran teniendo problemas para sobrevivir en esta guerra reciente entre Israel y Hamas.

La travesía –que les toma a los gazatíes horas dependiendo del lugar en el norte de donde están saliendo– es usualmente hecha a pie o en una carreta jalada por un burro.

Aya Habboub de 23 años, permaneció en el norte de Gaza a principios de este mes, en los últimos días de embarazo de su tercer hijo. Dio a luz en un hospital bajo un intenso bombardeo pero fue forzada a evacuar cuando el bebé, a quien nombró Tia, sólo tenía cuatro días de nacido.

Habboub, quien apenas y puede caminar, trató de descansar al lado del camino, pero su esposo la urgió a continuar avanzando. Soldados israelíes detuvieron a su suegra y le ordenaron que estuviera de pie media hora con las manos en alto. “Ellos nos estaban disparando y empezamos a correr”.

Las Fuerzas de la Defensa de Israel no comentaron sobre esos alegatos específicos.

En un comunicado que emitieron para responder a las preguntas acerca de ellos, el ejército dijo que “habían tomado precauciones significativas para mitigar el daño a civiles”.

Agrega que lanzaron advertencias sobre los ataques aéreos con tiempo, y les dijeron a los civiles cuándo utilizar “los corredores seguros” para evacuar.

Después de semanas de soportar intensos bombardeos, el olor de los cuerpos y perder sus casas y parientes, hablaron sin ninguna emoción física acerca de los horrores que han atestiguado en sus poblaciones de origen y en el camino hacia el sur.

Comentaron que las tropas israelíes les gritan insultos, hablaron acerca del caos en Gaza que se ha convertido en una cuestión de sobrevivencia en la que la humanidad de la gente sólo se extiende a su familia inmediata y de la desesperada búsqueda de aunque sea agua salada para beber.

“En 1948 fuimos desplazados y ahora en el 2023 nos están forzando a irnos de aquí. Yo no espero regresar al norte de Gaza, pero si nos obligan a hacerlo, ¿a dónde regresaremos?”.