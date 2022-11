Hoy el mundo tendrá 8 mil millones de personas

Sharm El-Sheikh, Egipto.- El mundo está más caliente y más poblado y esos dos temas están relacionados, pero no tanto como muchas personas piensan, aseguran los expertos.

Este martes, en algún lugar nacerá un bebé que será la persona 8 mil millones del mundo, de acuerdo a una proyección realizada por las Naciones Unidas y otros expertos.

La Tierra se ha calentado casi 0.9 grados Celsius, 1.6 grados Fahrenheit, desde que el mundo llegó a la marca de 4 billones de habitantes en 1974.

El clima y la población es un tema polémico para los científicos y funcionarios. Aunque más personas están consumiendo energía, mayormente de la quema de combustibles fósiles y está calentando el planeta, aunque el tema crucial no es el número de personas tanto como que una pequeña fracción de esas personas está causando mucha más de la polución con carbono, según le dijeron a The Associated Press varios expertos en clima y población.

“Lo más importante es el problema del exceso de consumo y debido a eso, el niño 8 mil millones“no tendrá lo que tenemos nosotros, debido a que no haya suficientes recursos”, comentó Vanessa Pérez Cicera, directora del Centro de Economía Global del Instituto de Recursos Mundiales.

Kenia, que ha sufrido una devastadora sequía, tiene 55 millones de habitantes, aproximadamente 95 veces más que la población de Wyoming.

Sin embargo, Wyoming emite 3.7 veces más dióxido de carbono que Kenia. África tiene el 16.7 por ciento de la población mundial pero históricamente emite sólo el 3 por ciento de la contaminación global de carbono, mientras que Estados Unidos tiene el 4.5 por ciento de los habitantes del planeta, pero desde 1959 ha generado el 21.5 por ciento del dióxido de carbono que atrapa el calor.

“El cuestionamiento no es acerca de la población sino de los patrones de consumo”, comentó Bill Hare, científico del clima de Climate Analytics.

“Así que, lo mejor será fijarse por principio de cuentas en los importantes emisores del norte”.

Hare aseguró que hay un tinte de racismo en el mito de que la sobrepoblación es el problema más importante detrás del cambio climático.