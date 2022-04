'Hay calles regadas de cadáveres', denuncian Francia y Alemania crímenes de guerra en Ucrania

Associated Press Associated Press Associated Press

París.- Los líderes de Francia y Alemania se han sumado a las crecientes denuncias internacionales de aparentes crímenes de guerra cometidos por fuerzas rusas en Ucrania, incluyendo en Bucha cerca de Kiev. El canciller alemán Olaf Scholz expresó asombro este domingo por "las imágenes terribles y espeluznantes que nos han llegado este fin de semana desde Ucrania". "Docenas de civiles han sido descubiertos en Bucha ... Hay calles regadas de cadáveres, muertos enterrados de manera improvisada, relatos de que entre las víctimas hay mujeres, niños, ancianos", indicó el canciller alemán. Añadió que se le debe dar acceso a organizaciones internacionales a la zona para que puedan documentar las atrocidades de manera independiente. El ministro de exteriores francés Jean-Yves Le Drian condenó "en los términos más enérgicos" los "abusos masivos". Indicó que Francia trabajará con las autoridades ucranianas y con la Corte Penal Internacional "para asegurarnos de que estos actos no queden impunes y que los responsables sean llevados a juicio". Pide Ucrania mayores sanciones contra Rusia El jefe de la diplomacia ucraniana llamó a la comunidad internacional a imponerle mayores sanciones a Rusia ante crecientes evidencias de lo que llamó masacres de civiles en los suburbios de la capital, Kiev. Autoridades ucranianas informaron poco antes que gran cantidad de civiles muertos fueron hallados en las calles de suburbios de Kiev como Bucha, Irpin y Hostomel tras la retirada de tropas rusas. Algunas de las víctimas, añadieron, estaban maniatadas y con un disparo en la cabeza. El ministro de exteriores de ucrania Dmytro Kuleba denunció el domingo vía Twitter que las matanzas fueron "deliberadas" y "lo que querían los rusos era matar a la mayor cantidad de ucranianos posible". Exhortó a Occidente a imponer un embargo de petróleo, gas y carbón de Rusia, y cerrar todos los puertos del mundo a buques rusos. Pidió además que todos los bancos rusos sean desconectados del sistema financiero internacional conocido como SWIFT. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció los ataques rusos contra su país, calificándolos de genocidio. Entrevistado por el programa "Face the Nation" de CBS el domingo, Zelensky explicó que hay más de 100 nacionalidades en Ucrania y "esto se trata de la destrucción y del exterminio de todas estas nacionalidades. Somos ciudadanos de Ucrania y no queremos ser sometidos a las políticas de la Federación Rusa". En un extracto de la entrevista difundida por CBS antes de su transmisión, Zelensky declara: "Esta es la razón por la que estamos siendo destruidos y exterminados. Y esto ocurre en la Europa del siglo XXI. Esta es la tortura de toda una nación".