Hamás no logra demostrar que Israel atacó un hospital

Un alto cargo de Hamás afirma que "no queda nada" de la munición que la semana pasada alcanzó el hospital Ahli Arab de la ciudad de Gaza, matando a cientos de personas. Israel afirma que la explosión fue causada por un disparo erróneo. Seis días después de que Hamás acusara a Israel de bombardear un hospital en la ciudad de Gaza y matar a cientos de personas, el grupo armado palestino aún no ha presentado ni descrito ninguna prueba que vincule a Israel con el ataque, afirma que no puede encontrar la munición que impactó en el lugar y se ha negado a proporcionar detalles que respalden su recuento de víctimas. Una hora después de la explosión del martes por la noche, el Ministerio de Sanidad de Gaza, dirigido por Hamás, acusó a Israel de atacar el hospital Ahli Arab, un centro médico de la ciudad de Gaza donde se habían refugiado decenas de familias. Israel no tardó en desmentir la acusación, pero los dirigentes árabes de Oriente Próximo la aceptaron y amplificaron rápidamente, lo que desencadenó disturbios en toda la región. La afirmación fue ampliamente citada por los medios de comunicación internacionales, incluido The New York Times, antes de que Israel emitiera su desmentido. Pero en los días transcurridos desde entonces, a medida que han ido apareciendo nuevas pruebas que contradicen la afirmación de Hamás, las autoridades de Gaza han cambiado su versión sobre la explosión. Los portavoces han dado a conocer cifras de muertos que oscilan entre 500 y 833, antes de establecerse en 471. El Ministerio de Sanidad, dirigido por Hamás, también se ha negado a dar más detalles sobre esas 471 víctimas, y todos los rastros de la munición han desaparecido aparentemente del lugar de la explosión, lo que hace imposible evaluar su procedencia. Además, el lugar del impacto resultó ser el aparcamiento del hospital, y no el propio hospital, lo que pone en duda las afirmaciones de Hamás. El domingo, Hamás rechazó las peticiones de The Times de ver cualquier prueba disponible de la munición que, según dijo, había impactado en el hospital, alegando que se había desintegrado hasta quedar irreconocible. "El misil se ha disuelto como la sal en el agua", declaró Ghazi Hamad, un alto cargo de Hamás, en una entrevista telefónica. "Se ha vaporizado. No ha quedado nada". Salama Maroof, jefe de la oficina de medios de comunicación del gobierno dirigido por Hamás, dijo en un mensaje de texto: "¿Quién dice que estamos obligados a presentar los restos de cada cohete que mata a nuestro pueblo? En general, pueden venir a investigar y confirmar por sí mismos a partir de las pruebas que poseemos". Para los palestinos, la acusación de responsabilidad israelí por la explosión ha cimentado la percepción de que la respuesta de Israel a los ataques terroristas dirigidos por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre ha sido desproporcionada y vengativa. El Ministerio de Sanidad de Gaza, dirigido por Hamás, afirma que los ataques israelíes han causado la muerte de más de 4.300 palestinos, el 40% de ellos niños, y el elevado número de víctimas mortales ha socavado el apoyo internacional al contraataque israelí. Pero para los israelíes, la acusación de que Israel atacó el hospital forma parte de un gran engaño destinado a socavar la legitimidad de la respuesta de Israel a lo que, según las autoridades, fue el ataque individual más mortífero contra judíos desde el Holocausto. En el ataque de Hamás del 7 de octubre murieron unas 1.400 personas, la gran mayoría civiles, y más de 200 fueron secuestradas en Gaza. Israel afirmó que el ataque contra el aparcamiento del hospital fue causado por un cohete palestino mal disparado, citando interceptaciones de los servicios de inteligencia y vídeos del cielo de Gaza en ese momento. El ejército israelí dijo que el cohete fue disparado por la Yihad Islámica palestina, un grupo armado de Gaza aliado de Hamás, antes de fallar en el aire y explotar cuando su propulsor se incendió al golpear el suelo. "Según nuestros servicios de inteligencia, Hamás comprobó el informe, comprendió que se trataba de un cohete de la Yihad Islámica que había fallado y decidió lanzar una campaña mediática mundial para ocultar lo que realmente había ocurrido", declaró el contralmirante Daniel Hagari, en una rueda de prensa celebrada el miércoles. El ejército también afirmó que los grupos armados palestinos habían disparado por error más de 550 cohetes contra su propio territorio desde que comenzó la guerra hace más de dos semanas. La afirmación no pudo verificarse inmediatamente, pero los grupos palestinos han reconocido anteriormente que sus cohetes aterrizan en Gaza; un vídeo del año pasado mostraba uno de ellos zigzagueando por el aire poco después del lanzamiento, antes de caer en picado en una zona civil. "Hemos cometido errores, no voy a negarlo", declaró Musab Al-Breim, portavoz de la Yihad Islámica, en una entrevista el miércoles. "Sin embargo, no errores de este tamaño". Israel también ha rechazado las peticiones de The Times para proporcionar registros de toda su actividad militar en la zona en el momento del ataque, y se negó a especificar el vídeo en el que basó su evaluación de la responsabilidad palestina. Los mensajes israelíes sobre el lugar de lanzamiento del cohete también han sido incoherentes: El almirante Hagari sugirió que el cohete errante se lanzó desde un cementerio cercano al hospital, mientras que un mapa publicado en Internet por el ejército sugería que el lugar de lanzamiento estaba más lejos. Sin embargo, el gobierno de Biden ha respaldado a Israel, y los funcionarios han afirmado que los primeros datos de inteligencia, incluidos los datos de infrarrojos por satélite, muestran el lanzamiento de un cohete o misil desde posiciones de combate palestinas en Gaza. Una investigación visual realizada por el Wall Street Journal apoyó firmemente la interpretación israelí, mientras que las investigaciones de Associated Press y CNN también la respaldaron provisionalmente. Las tres investigaciones citaron imágenes de televisión que, en su opinión, parecían mostrar un cohete palestino mal disparado en el cielo sobre el hospital, y expertos que afirmaron que los daños en el lugar no se parecían a los causados normalmente por un ataque con misiles israelíes. Forensic Architecture, un grupo de investigación visual con sede en Londres, rebatió la versión israelí, afirmando que la munición se había disparado desde Israel. Al Yazira, un canal de noticias qatarí, concluyó que un cohete palestino había sido interceptado por un misil de defensa antiaérea israelí. Ambos son a menudo críticos con la política israelí. Sin examinar la munición que impactó en el aparcamiento, puede ser imposible llegar a una conclusión definitiva sobre quién la disparó. Sin embargo, cuando los periodistas llegaron al lugar de los hechos la mañana siguiente a la explosión, los restos de la munición parecían haber sido eliminados, lo que impidió un análisis independiente de su origen. Los reporteros y fotógrafos que recorrieron el lugar ese día encontraron una abolladura poco profunda en el suelo, pero ningún cráter profundo del tipo que suele causar un misil israelí guiado de precisión utilizado en un ataque aéreo. El ataque podría haber sido causado por una munición israelí diferente que causa un impacto menor, como un interceptor errante disparado por un sistema de defensa aérea o un proyectil de artillería. Pero Israel dijo que no dispara interceptores en el espacio aéreo de Gaza, y que no estaba disparando proyectiles hacia esa zona específica en ese momento. Los expertos en municiones rechazaron la afirmación de Hamás de que la munición se había desintegrado por completo al impactar. "Cabría esperar que los restos pudieran recuperarse salvo en las circunstancias más extremas, y las imágenes disponibles del emplazamiento del hospital sugieren que debería poder identificarse algo sobre el terreno", declaró N.R. Jenzen-Jones, director de Armament Research Services, una consultora con sede en Australia. Para los palestinos, el debate sobre quién es el responsable de la explosión del hospital oculta un contexto más amplio en el que los ataques israelíes han devastado barrios enteros, desplazado a cientos de miles de gazatíes y matado a otros miles. "Se ignoran todas las demás masacres", dijo Hamad, el funcionario de Hamás. Israel ha cortado casi todo el suministro de electricidad, alimentos, agua y combustible, exacerbando una crisis humanitaria en el enclave y dejando a los hospitales sin energía e incluso sin leche maternizada. Israel advirtió a decenas de instituciones públicas del norte de Gaza, incluidos hospitales como el Ahli Arab, que evacuaran la zona. La Organización Mundial de la Salud informó el sábado de que al menos 19 hospitales habían sufrido daños desde que estalló la guerra el 7 de octubre. La semana pasada, la organización dijo que tres hospitales habían "sufrido graves daños hasta el punto de que ya no funcionan". Al menos 16 trabajadores sanitarios han muerto y 28 han resultado heridos, según la OMS. "Nunca habíamos vivido una guerra tan intensa", declaró Motasem Mortaja, periodista palestino que documentó las secuelas de la huelga hospitalaria.