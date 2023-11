Hamas e Israel extienden tregua por dos días, dice Qatar

Tel Aviv.- Israel y Hamas acordaron el lunes extender por dos días un alto el fuego que ha traído cierta calma a la Franja de Gaza después de siete semanas de intensa guerra, dijo el gobierno de Qatar. Las dos partes llegaron a un acuerdo para intercambiar más rehenes y prisioneros y permitir que llegue más ayuda al territorio asediado.

En la última noche del acuerdo inicial de tregua de cuatro días, Hamas liberó a 11 israelíes, incluidos gemelos de tres años y su madre, e Israel proporcionó a Hamas una lista de 33 prisioneros palestinos que planeaba liberar más tarde el lunes por la noche, manteniendo a la proporción de 3-1 que han observado hasta ahora.

El acuerdo se produjo después de una oferta israelí de continuar el alto el fuego un día por cada 10 rehenes adicionales liberados, que serían intercambiados por 30 palestinos en prisiones israelíes.

Los rehenes israelíes liberados el lunes fueron tres mujeres y ocho niños, todos ellos secuestrados en el Kibbutz Nir Oz durante el ataque liderado por Hamas contra Israel el 7 de octubre, cuando más de 200 personas fueron capturadas y llevadas a Gaza.

Entre ellos se encontraban Sharon Alony Cunio, de 34 años, y sus hijas gemelas de 3 años, Emma y Yuli Cunio, tres de los seis miembros de su familia que fueron tomados como rehenes. Se cree que David Cunio, el padre de los gemelos y marido de Cunio, todavía se encuentra en Gaza. Su hermana y su sobrina fueron liberadas el viernes.

Hamas dijo que había recibido una lista de tres mujeres y 30 menores que Israel liberaría a cambio el lunes.

Los intercambios se han centrado en mujeres y menores israelíes y palestinos. Decenas de soldados israelíes, así como civiles israelíes de entre 70 y 80 años, siguen retenidos cautivos en Gaza. En varios casos, los niños han sido liberados sin sus padres y las esposas sin sus maridos.

Las separaciones familiares han sido un obstáculo en las negociaciones sobre rehenes.

Los funcionarios israelíes han expresado su preocupación a los mediadores qataríes porque algunos niños estaban siendo liberados sin sus madres que también estaban cautivas, lo que iba en contra del acuerdo, según un funcionario informado sobre las conversaciones. El funcionario dijo que Hamas ha dicho que en esos casos, las madres están retenidas por diferentes grupos y que tomaría tiempo recuperarlas.

El intercambio de rehenes y prisioneros está siendo negociado por el gobierno de Qatar, donde viven muchos de los líderes políticos de Hamas y que durante mucho tiempo ha actuado como intermediario para las naciones que se niegan a tratar directamente con Hamas.

No está claro el número de mujeres y niños que siguen retenidos en Gaza. El acuerdo de alto el fuego incluía inicialmente la liberación de 50 mujeres y niños porque ese era el número que Hamas había podido localizar, dijo el primer ministro de Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, a The Financial Times en una entrevista publicada el domingo.

El acuerdo parecía estar en duda el lunes, ya que cada parte discrepó con la lista de personas que la otra había programado para ser liberadas, pero esa disputa se resolvió, según el funcionario informado sobre las negociaciones.

El alto el fuego marcó la primera interrupción prolongada de la violencia desde el ataque del 7 de octubre perpetrado por hombres armados de Hamas y otros grupos militantes que mató a unas mil 200 personas en Israel.