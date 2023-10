Hamás deja un rastro de terror en Israel

A medida que los soldados israelíes recuperan el control de las zonas cercanas a Gaza que fueron objeto de ataques, van encontrando pruebas vistas en vídeos y fotos y confirmadas por relatos de testigos de la masacre de civiles a manos de terroristas de Hamás.

Los mataron esperando el autobús:

Bailando en un festival:

Haciendo las tareas de la mañana:

Y escondiéndose lo mejor que pudieron:

Los soldados israelíes siguen buscándolos en casas, calles y jardines acribillados a balazos.

Los soldados, que han retomado el control de los kibutzim, ciudades y asentamientos cercanos a la Franja de Gaza que fueron atacados por terroristas palestinos durante el fin de semana, han recuperado un cadáver tras otro.

Los hombres armados de Hamás, que atacaron más de 20 lugares del sur de Israel, mataron a más de 1.000 personas, entre ellas mujeres y niños, y secuestraron a unas 150 personas más. Funcionarios de Israel, Estados Unidos, Europa y las Naciones Unidas han condenado la violencia en los términos más duros, y el secretario general de la ONU ha declarado: "Nada puede justificar estos actos de terror y el asesinato, la mutilación y el secuestro de civiles".

Las pruebas que están apareciendo en los emplazamientos israelíes cercanos a Gaza las están encontrando las autoridades, los trabajadores de emergencias y los supervivientes que regresan provisionalmente a sus hogares. Incluyen grabaciones de cámaras de seguridad y vídeos de teléfonos móviles, fotografías de residentes y profesionales, y los relatos de testigos que sobrevivieron a los ataques iniciales.

El material muestra que pistoleros palestinos atacaron a civiles israelíes en todos los lugares mundanos de un sábado por la mañana en el sur de Israel -en un festival al aire libre y en sus casas, en carreteras conocidas y en medio de la ciudad-, lugares en los que los soldados y la policía se vieron tan sorprendidos por la violencia como los vecinos, las familias y los amigos.

Kibutz Be'eri

Más de 100 muertos, incluidos niños

El asalto a Be'eri comenzó hacia las 6 de la mañana del sábado, cuando las cámaras de seguridad de la puerta del kibbutz mostraron a dos hombres armados intentando entrar. Cuando un coche se detiene en la carretera, los dos hombres disparan a sus ocupantes y luego entran en el kibutz.

A las 7 de la mañana, al menos ocho hombres armados estaban dentro del kibbutz. Unas dos horas más tarde, se puede ver en un vídeo a unos hombres armados sacando tres cadáveres del coche emboscado. Otro vídeo parece mostrar a varios israelíes cautivos y, más tarde, aparentemente muertos en la calle.

Los trabajadores de emergencias israelíes retiraron finalmente los cadáveres de más de 100 personas muertas en el kibutz, dijo Moti Bukjin, portavoz de la organización de ayuda ZAKA, que dirigió las tareas. "Fue un trabajo horrible: había niños muertos", dijo, y añadió que también había docenas de hombres armados muertos en el pueblo. "Todavía no hemos revisado todas las casas".

El Festival Nova

Más de 100 muertos

Justo después del amanecer del sábado, cientos de pistoleros palestinos que rompieron las barricadas entre Gaza e Israel atravesaron a toda velocidad las tierras de cultivo de la zona fronteriza y llegaron a un festival que había durado toda la noche. Abrieron fuego.

"Humo y llamas y disparos", dijo Andrey Peairie, de 35 años, un superviviente. "Tengo formación militar, pero nunca estuve en una situación así".

Los hombres armados secuestraron a un número indeterminado de personas en el acto, a unos cinco kilómetros de la frontera con Gaza. Un vídeo muestra a una persona -en el suelo junto a un coche pero en movimiento- que recibe un disparo de un hombre con un rifle y luego se queda inmóvil. Otro vídeo verificado por The New York Times muestra a miembros de Hamás alejándose en una motocicleta con una mujer israelí apretujada entre ellos, gritando mientras se llevan a su novio a pie, con el brazo arrancado a la espalda.

El pueblo de Kfar Azza

Los soldados y los equipos de rescate dicen que decenas o posiblemente cientos de personas murieron.

Cuatro días después del ataque a Kfar Azza, un pueblo situado justo al otro lado de unos campos de la frontera con Gaza, los soldados israelíes iban de casa en casa, comprobando si había trampas y sacando a los muertos. Los periodistas de The New York Times que viajaron a la aldea vieron cadáveres en caminos y céspedes, y en casas y otros lugares.

"No es una guerra ni un campo de batalla, es una masacre", dijo el general de división Itai Veruv, comandante israelí en el lugar. "Es algo que no he visto en mi vida, algo más parecido a un pogrom de la época de nuestros abuelos".

La ciudad de Sderot

Al menos 20 civiles muertos, así como una docena de soldados, bomberos y policías

El ataque contra Sderot, ciudad situada a un kilómetro y medio de Gaza, también comenzó a primera hora de la mañana del sábado, con al menos dos camionetas que transportaban hombres armados -y una ametralladora montada- hacia la ciudad. Dispararon a civiles en sus coches o a pie. Les dispararon bajo un paso elevado y mientras aparentemente esperaban el autobús. En una parada de autobús se encontraron siete civiles muertos.

"Todos murieron", se oye decir a un hombre en un vídeo. Videos filmados por residentes de Sderot captaron a los hombres armados disparando contra civiles, luchando con la policía en la calle y tomando la comisaría de policía.

Nir Oz y otras comunidades cercanas a Gaza

Al menos docenas, si no decenas, de personas muertas en la región fronteriza

Siguen llegando detalles de muchas comunidades situadas a kilómetros de distancia alrededor de la Franja de Gaza, y las autoridades siguen haciendo recuento de víctimas. Pero vídeos, fotos y supervivientes han retratado numerosos ataques en toda la región.

Un vídeo de 30 minutos de duración publicado en Facebook y cuya ubicación fue verificada por The Times muestra a hombres armados palestinos cruzando la valla fronteriza y dirigiéndose hacia la comunidad meridional de Nir Oz. El vídeo sigue al grupo hasta lo que parece ser un kibutz. Se escuchan gritos y disparos.

El vídeo muestra finalmente el interior de una habitación, donde al menos seis cuerpos ensangrentados yacen en el suelo. Un hombre armado abre fuego contra los cadáveres y el vídeo se interrumpe.

El ejército israelí dijo el martes que no tenía una estimación del número de personas muertas o secuestradas en Nir Oz.

Pero cuando el ejército reunió a todos los supervivientes en una guardería tras el ataque del sábado -que duró al menos ocho horas-, una residente, Irit Lahav, y su hija de 22 años, Lotus Lahav, se dieron cuenta de que faltaban muchos de los residentes de la comunidad.

"Nos dimos cuenta de que sólo quedaba la mitad de la gente", dijo la más joven de las dos. Los residentes estimaban que el kibbutz tenía entre 350 y 400 personas cuando comenzó el ataque. Sólo unas 200 salieron en autobuses, dijo.

Arie Itzik, un enfermero jubilado, volvió a Nir Oz el domingo para ayudar con los cadáveres. El martes dijo que algunos estaban completamente quemados.

"A algunas personas", dijo, "no pude reconocerlas".

También hay indicios de víctimas importantes en otras comunidades cercanas a Gaza.

En Nahal Oz, Noam Tibon, un general retirado que viajó allí para ayudar a su hijo, dijo que él y soldados israelíes habían encontrado las calles sembradas de cadáveres, algunos palestinos y otros israelíes. En Alumim, las fotos mostraban una docena de bolsas con cadáveres alineadas frente a un edificio, aunque no estaba claro quién había muerto.