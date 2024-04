Halla fósil del reptil de océano más grande que se conoce

The New York Times | De izquierda a derecha, Dean Lomax, Ruby Reynolds, Justin Reynolds y Paul de la Salle con fragmentos de la mandíbula de Ichthyotitan severnensis en 2020 The New York Times | Los fragmentos de una mandíbula de ictiosaurio de la Formación Westbury Mudstone en Somerset, Inglaterra, sugieren que el Ichthyotitan severnensis pudo haber medido 25 metros de largo

Nueva York.- En 1811, una niña de 12 años de nombre Mary Anning descubrió un fósil en la playa cerca de su casa en el suroeste de Inglaterra --- el primer espécimen identificado de un ictiosaurio, parecido a un delfín, que es un reptil marino de la era de los dinosaurios. Dos siglos después, a menos de 50 millas de retirado, una niña de 11 años de nombre Ruby Reynolds encontró un fósil de otro ictiosaurio. Al parecer, el reptil marino más grande conocido por la ciencia. Reynolds, quien actualmente tiene 15 años, y su padre Justin Reynolds, han estado buscando fósiles durante 12 años cerca de su casa en Braunton, Inglaterra. Durante un paseo en familia en mayo del 2020 a la población Blue Anchor a lo largo del Río Severn, encontraron una pieza de un hueso fosilizado en una roca. Se llevaron a casa los fragmentos del hueso, el más grande medía ocho pulgadas, y empezaron su investigación. Un documento del 2018 les proporcionó una pista de lo que habían encontrado: en el cercano Lilstock, los buscadores de fósiles descubrieron fragmentos de un hueso similar, según hipótesis es la parte de la quijada de un enorme ictiosauro que vivió hace 202 millones de años. Sin embargo, los científicos que han trabajado en el fósil de Lilstock han determinado que el espécimen está muy incompleto para designar una nueva especie. Reynolds contactó a esos investigadores: Dean Lomax de la Universidad Bristol y Paul de la Salle, coleccionista amateur de fósiles. Ellos se unieron a la familia Reynolds e hicieron un viaje a Blue Anchor, cavaron en el lodo y finalmente encontraron la mitad de un hueso que estiman que hubiera medido más de siete pies de largo si estuviera completo. Varias formas del hueso indican que provino de la quijada de un ictiosaurio, para confirmar su identidad, los investigadores colaboraron con Marcello Perillo, paleontólogo de la Universidad de Bonn en Alemania. Bajo el microscopio, encontraron fibras de colágeno, que es una característica de los ictiosaurios. También vieron que a pesar de lo gigantesco de la parte de la quijada, el reptil aún no había terminado de crecer cuando murió. Juntos, los fósiles de Blue Anchor y Lilstock ofrecieron evidencia de algo especial. Se estima que el Ictiotitan podría medir hasta 82 pies de largo, rivalizando con el tamaño de una ballena azul y siendo el reptil marino más grande conocido por la ciencia. Vivió justo antes de la extinción masiva que terminó el Período Triásico. Erin Maxwell, paleontólogo del Museo Estatal de Historia Natural de Stuttgart en Alemania, quien no participó en el estudio, dijo que el hallazgo arroja luz sobre la evolución del ictiosaurio. "Antes, había pistas de que hubo esos gigantescos ictiosaurios que se aproximaron a los límites de la Era Triásica-Jurásica, pero la cantidad de evidencia es incontrovertible en este momento", dijo. El Dr. Lomax dijo que este descubrimiento también destaca la importancia de los recolectores amateurs de fósiles. "Si ustedes tienen la pasión para hacer algo como esto, pueden hacer descubrimientos como éste", agregó. Ruby Reynolds comentó que "cuando encontré la pieza del ictiosaurio no me di cuenta de lo importante que era. Creo que el papel que jugamos los jóvenes en la ciencia es disfrutar la exploración, ya que nunca se sabe a dónde nos podría llevar un descubrimiento".