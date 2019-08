'Groelandia no está a la venta', aclara gobierno de la isla a Trump

Washington.- Personas allegadas al presidente Donald Trump dijeron a The Associated Press que el mandatario ha hablado con asesores y aliados sobre la posibilidad de que Estados Unidos compre Groenlandia, a lo que el gobierno de la isla respondió que no está a la venta.

"Tenemos una buena cooperación con Estados Unidos y la vemos como una expresión de mayor interés en invertir en nuestro país y en las posibilidades que ofrecemos", dijo el gobierno de Groenlandia en su sitio web. "Por supuesto, Groenlandia no está a la venta", puntalizó.

El jueves, un aliado de Trump dijo a la AP que el presidente había discutido la posibilidad de compra para tratar de dejar su huella en el mapa mundial, pero que no era serio sobre el tema.

Un asistente legislativo republicano dijo que Trump planteó la idea de comprar Groenlandia en conversaciones con legisladores y que insistió lo suficiente como para dejarlos intrigados, aunque tampoco tomaron sus comentarios en serio.

Ambas personas hablaron a condición de guardar el anonimato para poder declarar sobre conversaciones privadas.

Aun así, no sería la primera vez que un mandatario estadounidense tratara de comprar la isla más grande del mundo, territorio autónomo de Dinamarca.

En 1946, Estados Unidos propuso comprar la isla ártica a Dinamarca por 100 millones de dólares después de flirtear con la idea de intercambiar terrenos en Alaska por partes estratégicas de Groenlandia.

Ni la Casa Blanca ni Dinamarca comentaron el tema el jueves. Trump tiene previsto visitar ese país europeo el mes entrante.

La historia fue reportada en primera instancia por el diario The Wall Street Journal.