Grave retroceso en AL en planificación familiar; regreso de 27 años por pandemia

Ésta es la historia de Rocío Walkiria, una joven hondureña que huyó a una plataforma flotante en aguas internacionales para tener acceso a la pastilla del día siguiente y convertirse en un rostro de las mujeres latinoamericanas que exigen métodos de anticoncepción.

En pandemia, Latinoamérica retrocedió 27 años en planificación familiar, de acuerdo con Naciones Unidas; por ejemplo, en Honduras, 66% por ciento de las mujeres que fueron a hospitales públicos a solicitar anticonceptivos no los consiguieron y en México, la necesidad no satisfecha en las mujeres entre 15 y 49 años, llevó a más de 120 mil embarazos no planeados respecto a la tendencia estimada previo a la emergencia sanitaria, según el Consejo Nacional de Población (Conapo).

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) concluyó que 17 millones de mujeres en la región se verán forzadas a interrumpir el uso de métodos anticonceptivos durante la pandemia.

“De ellas, 13 millones lo harán porque tendrán dificultades para obtenerlos en los servicios públicos de salud y 4 millones por imposibilidad de pagarlos en las farmacias privadas. Como resultado, luego de la covid-19 el porcentaje de mujeres con necesidades insatisfechas de planificación familiar retrocedió 27 años pasando de 11.4% a 16.3%”.

Por lo que Rocío está solicitando por todo el continente, que le ayuden a recolectar 300 mil firmas para exigir a las autoridades de su país que despenalicen la anticoncepción del día siguiente, pues Honduras es el único país de la región en prohibirla, a pesar de que forma parte de la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De diciembre a la fecha, Rocío ha conseguido casi 6 mil firmas en la plataforma de Change, organización que se encuentra trabajando sin fines de lucro para la derogación del acuerdo ministerial 2744-2009 de Honduras, que prohíbe la promoción, uso y venta de la pastilla anticonceptiva de emergencia. Desde que esta ley se aprobó en 2009 y se puso en vigor, luego del golpe de Estado al mando del teniente coronel René Antonio Herpburn Bueso y que sacó de la presidencia a Manuel Zelaya, más de 330 mil niñas menores de edad se han convertido en madres, debido a la falta de un anticonceptivo de emergencia en el país.

“Me gustaría mucho invitar a todas las personas que lean este artículo, que me ayuden a firmar nuestra petición para que se logre despenalizar la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE)”, solicitó Rocío Walkiria, en entrevista con Excélsior.

México ocupa el primer lugar a nivel mundial en embarazos en adolescentes entre las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad. Honduras ocupa el segundo lugar de embarazos adolescentes de América Latina, siendo del 30% en sus zonas rurales, además de que carece de centros de atención de planificación familiar y la educación sexual y reproductiva es casi inexistente.

Conapo se dio a la tarea de realizar una estimación del posible aumento de mujeres con necesidad insatisfecha de anticoncepción en México, y de nacimientos no planeados o no deseados dada esta contingencia. Como resultado de este ejercicio se identificó que, si el acceso a métodos anticonceptivos cayera en 20 por ciento, se podrían llegar a sumar anualmente más de medio millón de mujeres en edad fértil (15-49 años) entre 2020 y 2021.

“Se podrían llegar a tener aproximadamente 120 mil nacimientos no intencionales adicionales, que se estarían sumando a los cerca de un millón de nacimientos no intencionales que se esperaban antes de la pandemia en el mismo periodo, con lo que se estima ahora un total de 1,097,302 nacimientos no intencionales en estos años”.

Rocío Walkiria levantó la voz desde redes sociales y envió una carta a Xiomara Castro de Zelaya, recién electa presidenta de Honduras, la primera mujer en ocupar ese cargo en ese país, solicitando su apoyo para la despenalización de la pastilla de emergencia.

“Y es precisamente como mujer que me dirijo a usted para solicitarle que atienda el llamado de auxilio que recientemente realicé para que en Honduras se elimine la prohibición de venta y consumo de la píldora anticonceptiva de emergencia. Tuve que huir a una plataforma flotante ubicada en aguas internacionales para tomar de forma simbólica una PAE en nombre de todas las mujeres, niñas y adolescentes hondureñas que no tienen acceso a este derecho”.

Mientras que, en México, los posibles impactos en caso de que el acceso a métodos anticonceptivos entre la población adolescente cayera en 30 por ciento, implicaría anualmente poco más de 106 mil adolescentes en 2020 y 2021 que se sumarían a tener necesidades insatisfechas de anticoncepción, y consecuentemente, cerca de 29 mil nacimientos no intencionales adicionales en este periodo, a causa de la pandemia, según el Consejo Nacional de Población.