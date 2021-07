Genera rechazo en Haití solicitud de ayuda militar

Intelectuales y miembros de la sociedad civil de Haití criticaron rápidamente el llamado que le hicieron funcionarios haitianos a Estados Unidos para que envíe tropas, citando anteriores intervenciones de poderes extranjeros y organizaciones internacionales que desestabilizaron más a Haití y dejaron un rastro de abusos.

“No queremos tropas estadounidenses en Haití”, comentó Monique Clesca, una activista haitiana que está a favor de la democracia y ex funcionaria ante las Naciones Unidas, en Twitter este viernes.

“El primer ministro de facto Claude Joseph no tiene ninguna legitimidad para hacer ese tipo de peticiones en nuestro nombre, No, no y no”.

Muchas personas de Haití han argumentado que el presidente Jovenel Moise ya no estaba legítimamente en el poder al momento de su asesinato ocurrido esta semana. Joseph, quien dijo que estaba a cargo del país después del homicidio de Moise, también enfrentó una amplia crítica este martes.

A pesar de la inesperada incertidumbre que provocó el asesinato de Moise, algunos residentes e intelectuales argumentan que se generaron muchas dudas por este asesinato, dándoles la tan esperada oportunidad para reformar las instituciones de Haití.

Un funcionario de alto rango de la administración Biden dijo este viernes que no había planes de proporcionarle ayuda militar estadounidense en este momento --- independientemente de eso, los haitianos han argumentado que necesitan encontrar una solución a la inestabilidad del país por su propia cuenta.