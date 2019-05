Garantiza Maduro CLAP pese a amenazas

Caracas— El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este jueves que mantendrá el programa de venta de alimentos subsidiados que venden los estatales CLAP, pese a que EU advirtió que prepara nuevas sanciones contra funcionarios venezolanos que supuestamente se lucraron con él.

"El jefe del imperio anunció que ahora va a por el sistema CLAP, lo va a sancionar, lo va a bloquear, como que nosotros no supiéramos trabajar y no pudiéramos garantizarle a nuestro pueblo su CLAP", dijo Maduro durante la apertura de la primera Feria de Innovación, Desarrollo, Ciencia y Tecnología de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

El miércoles, el enviado estadounidense para Venezuela, Elliott Abrams, aseguró en una entrevista que mantendrán su estrategia de sanciones para debilitar a Maduro.

"No tenemos una fecha anunciada sobre las sanciones y las acusaciones (judiciales) que vendrán. Pero este es un crimen real porque es lo que los venezolanos más pobres necesitan para sobrevivir. Ellos saben que este programa está corrupto, nosotros lo sabemos y estamos investigando los detalles. Y mucho más vendrá", aseveró Abrams.

En este sentido, dijo que "definitivamente" EU anunciará más sanciones conforme avance el tiempo y explicó que el Departamento del Tesoro estadounidense investiga desde hace mucho tiempo la supuesta corrupción en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Pese a esto, Maduro subrayó que le garantiza a la familia venezolana que llueva, truene o relampaguee más podrá Venezuela que el jefe del imperio y por tanto los ciudadanos del país caribeño tendrán su CLAP.

Para conseguirlo, aseguró que uno de los empeños mas grandes que en este momento afronta Venezuela es el de ordenar todas sus líneas de producción de manera correcta y sostenible.

De ese modo, Maduro considera que Venezuela conseguirá producir todo el alimento toda la leche, toda la carne y todo el maíz y mantener por tanto el suministro ante el "bloqueo" que considera que está haciendo Estados Unidos.

Posteriormente y en una alocución durante la feria, Maduro aseguró que Venezuela es víctima de una agresión inmoral que no tiene límites.

"Les duelen los CLAP, les duelen que el pueblo tenga su alimentación", subrayó.

Por todo ello, el Gobernante se preguntó si quien inventó el CLAP fue el Presidente de EU, Donald Trump, o el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, a quien medio centenar de países reconocen como "Presidente encargado".

Respondió que fue él quien inventó el programa que afirmó que ya beneficia a seis millones de familias con todos los planes para completar con producción nacional e importaciones complementarias.

El objetivo, dijo, es el de llegar al pueblo con amor, con protección, puesto que subrayó que un plan como el CLAP no existe en ningún lugar del mundo.

"Sólo en Venezuela se lleva el mercado solo del productor al hogar", comentó antes de añadir que "esta batalla" por el CLAP la van a ganar.