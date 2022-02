Galería: Ucranianos se refugian en el metro y en sótanos

Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press

Kiev, Ucrania.— La gente colocaba mantas sobre las frías baldosas de las estaciones del metro y en sótanos, acomodándose para esperar. Empujaban por las rampas carritos de bebé o sillas de ruedas. En estos refugios oscurecidos revisaban sus teléfonos celulares en busca de noticias, o los usaban para distraer a los asustados niños. Numerosos residentes de la capital ucraniana se apresuraron a refugiarse en el metro para ponerse a salvo las noches del jueves y el viernes mientras las fuerzas rusas atacaban la ciudad y se aproximaban a ella. Afuera podían escucharse disparos y explosiones. Los bombardeos perforaron un edificio de apartamentos de Kiev y destruyeron puentes y escuelas. Las familias se acurrucaron en los abarrotados andenes de las ornamentadas estaciones del metro. Muchas personas expresaron su horror y conmoción ante la violencia y la súbita amenaza contra sus vidas, y se preguntaron qué vendría después.