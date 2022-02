Galería: Responden civiles ucranianos al llamado de tomar las armas

The New York Times The New York Times The New York Times The New York Times The New York Times The New York Times

Fastiv.- En una instalación de almacenamiento de armas en Fastiv, Ucrania, voluntarios hacen fila para recibir sus armas este viernes después del anuncio del gobierno ucraniano de que armaría a los civiles para resistir la invasión rusa. Una vez armados, se pusieron a cubierto mientras los jets volaban sobre sus cabezas. Los combatientes voluntarios también patrullan el centro de Kiev para defender la capital del país.