Galería: ‘Muéstrale esto a Putin, los ojos de esta niña muerta’

Associated Press | Una mujer reacciona mientras los paramédicos realizan RCP a una niña que resultó herida durante un bombardeo, en el hospital de la ciudad de Mariupol, en el este de Ucrania Associated Press | Oleksandr Konovalov, un paramédico de ambulancia, realiza RCP a una niña herida por los bombardeos en una zona residencial mientras su padre se sienta, a la izquierda, después de llegar al hospital de la ciudad de Mariupol, en el este de Ucrania Associated Press | Los médicos transportan a una niña herida durante un bombardeo desde una ambulancia en el hospital de la ciudad de Mariupol, en el este de Ucrania. Associated Press | Los médicos realizan RCP a una niña herida durante el bombardeo de una zona residencial, en el hospital de la ciudad de Mariupol, en el este de Ucrania Associated Press | El cuerpo sin vida de una niña muerta durante el bombardeo de una zona residencial yace en un carro médico en el hospital de la ciudad de Mariupol, en el este de Ucrania

Kiev, Ucrania— En la ciudad portuaria de Mariupol, Ucrania, donde el Ejército de Rusia intenta avanzar, una ambulancia ingresó este domingo a un hospital de la ciudad con una niña de 6 años herida en un bombardeo ruso. Estaba pálida y con su cabello castaño recogido hacia atrás con una banda elástica. Sus pantalones de pijama, decorados con unicornios, llenos de sangre. Llegó al hospital junto con su padre herido, con la cabeza ensangrentada y vendada. Un equipo médico intentaba revivirla desesperadamente, aplicándole RCP. Afuera de la ambulancia, su madre lloraba. "¡Sáquenla! ¡Sáquenla! ¡Podemos lograrlo!", gritó un trabajador del hospital, empujando una camilla hacia la ambulancia. La niña fue empujada rápidamente hacia dentro del hospital, mientras médicos y enfermeras se congregaban a su alrededor. Uno le aplicó una inyección. Otro intentó reanimarla con un desfibrilador. Una enfermera lloraba. Mientras le bombeaba oxígeno a la niña, un médico con uniforme azul, miró directamente a la cámara de un videoperiodista de la AP al que se le había permitido entrar. "Muéstrale esto a Putin", dijo enojado. "Los ojos de esta niña, y médicos llorando". La niña, cuyo nombre no se supo de inmediato, no pudo ser salvada. El médico se acercó suavemente a su cara para cerrarle los ojos. Su cuerpo quedó solo en la habitación, cubierto por su chamarra de colores brillantes, ahora salpicada de sangre.