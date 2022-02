Galería: Kharkiv bajo los escombros de la batalla

The New York Times The New York Times The New York Times The New York Times The New York Times The New York Times

Kharkiv, Ucrania.— Los ruidos sordos de la artillería empezaron como un sonido de bajos decibeles, pero traquetean la caja torácica si uno se acercaba más. En un cruce de caminos en la entrada norte de Kharkiv que está cerca de la línea frontal, en la que cualquiera hubiera deseado estar este viernes, los soldados ucranianos han librado una feroz batalla para alejar a las fuerzas rusas de la ciudad. Las carcasas vacías de vehículos blindados rusos que fueron quemados y un jeep de la policía ucraniana se encuentran sobre un camino, junto con las pertenencias esparcidas de sus ocupantes —botellas con agua, la bota de un soldado, ropa de camuflaje. Cerca, el cuerpo de un soldado ruso, vestido con un uniforme verde yace a un lado del camino, cubierto con una ligera capa de nieve que cayó durante la noche. La posición se mantuvo, hasta este viernes, por un grupo de soldados ucranianos ligeramente armados que han cavado trincheras en el lodo a un lado del camino, ocultándose en ellas periódicamente cuando el ruido de la artillería es especialmente alto. Detrás de ellos, unas enormes letras amarilla y azules dicen KHARKIV, señalando la entrada a la segunda ciudad más grande de Ucrania, que alberga a unas 1.5 millones de personas, en la parte noreste del país. No se sabe si los soldados rusos que iban en esos vehículos blindados trataron de entrar a la ciudad, al igual que las intenciones de sus camaradas que luchan una despiadada batalla justo más allá de una línea de árboles en la distancia. Ellos fueron empujados hacia esa región un día antes, habiendo viajado unas 40 millas desde un área cerca de Belgrado en Rusia. Los soldados ucranianos que fueron enviados para resguardar esa posición ofrecieron pocos detalles de la batalla que se libró en ese lugar, diciendo sólo que ocurrió el jueves por la mañana, poco después que el presidente de Rusia, Vladimir V. Putin, dio la orden de atacar. "Putin quiere que depongamos las armas", dijo un soldado ucraniano de nombre Andrei, desde dentro de la lodosa trinchera. "Creo que vamos a operar más astutamente, unir nuestras fuerzas y lanzar un contraataque".