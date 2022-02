Galería: Celebra Asia el inicio del Año Nuevo Lunar

Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press

Beijing.- Gente en toda Asia celebró el martes el Año del Tigre recibiendo el Año Nuevo Lunar con coloridas decoraciones, bailes, tributos a los antepasados y oraciones para la buena fortuna en el año que comienza. Este es el tercer Año Nuevo Lunar desde el inicio de la pandemia del coronavirus y, una vez más, las celebraciones fueron más discretas de los habitual, con la población tomando estrictas medidas de salud y seguridad y algunas festividades tradicionales reducidas o canceladas. Cada nuevo año lunar recibe el nombre de uno de los 12 signos del zodiaco chino en un ciclo que se repite. El del Tigre sigue al Año del Buey. Por ello, las imágenes de tigres tienen protagonismo especial en las decoraciones de año nuevo, algunas tradicionales y otras más modernas, como los tigres robóticos de un centro comercial en Beijing. En la capital japonesa, la Torre de Tokio se iluminó de rojo para celebrar la relación diplomática entre Japón y China, además de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. En Corea del Norte, los residentes visitaron las estatuas de los difuntos líderes Kim Il Sung y Kim Jong Il en el monte Mansu de Pyongyang, mientras que Corea del Sur, refugiados norcoreanos visitaron el pabellón Imjingak, cerca de la frontera que divide la península, para recordar a sus ancestros. En Camboya, personas de etnia china realizaron el tradicional baile del dragón en Nom Pen, mientras otros pidieron buena fortuna en el templo Tai Hong Kong en Bangkok, Tailandia.