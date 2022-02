Fuerzas ucranianas oponen resistencia a asedio ruso en Kiev

Associated Press | Un soldado ucraniano toma agua junto a granadas y restos de camiones militares calcinados, en una calle de Kiev, Ucrania Associated Press | Un soldado pasa junto a vehículos blindados ucranianos que forman una barricada en una calle de Kiev, Ucrania Associated Press | Soldados ucranianos inspeccionan un vehículo tras un ataque aéreo ruso sobre Kiev, en Ucrania Associated Press | Soldados ucranianos toman posiciones en torno a una instalación militar mientras arden dos automóviles en una calle en Kiev, Ucrania

PUBLICIDAD

Kiev, Ucrania.— Las fuerzas ucranianas oponían una resistencia tenaz para frenar el avance de los más numerosos y más poderosos contingentes militares de Rusia que asedian la capital, mientras Estados Unidos y la Unión Europea enviaban a toda prisa municiones y armas a Kiev y anunciaban nuevas y fuertes sanciones financieras para aislar aún más a Moscú. Aterrorizados hombres, mujeres y niños buscaban protegerse en interiores y bajo tierra, y el gobierno mantenía un toque de queda de 39 horas para evitar la presencia de personas en las calles. Más de 150 mil ucranianos han huido hacia Polonia, Moldavia y otros países vecinos, y Naciones Unidas advirtió que el número podría aumentar a cuatro millones si se agrava la lucha. PUBLICIDAD Fuertes explosiones iluminaron el cielo antes del amanecer al sur de Kiev a primeras horas del domingo. La oficina del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy indicó que uno de los estallidos ocurrieron cerca del aeropuerto Zhuliany, y el alcalde de Vasylkiv, a unos 40 kilómetros (25 millas) al sur de la capital, dijo que un depósito de petróleo fue alcanzado en esa ciudad. “Pelearemos el tiempo que sea necesario para liberar a nuestro país”, prometió Zelenskyy. El presidente Vladimir Putin no ha revelado cuáles son sus planes definitivos, pero funcionarios occidentales creen que está decidido a derrocar al gobierno de Ucrania y reemplazarlo con un régimen afín, reconfigurando el mapa de Europa y restituyendo la influencia de Moscú como en la era de la Guerra Fría. A fin de ayudar a la capacidad de resistencia de Ucrania, Estados Unidos prometió una asistencia militar adicional de 350 millones de dólares a Ucrania, que incluye el envío de armas antitanque, blindaje corporal y armas pequeñas. Alemania anunció que enviaría misiles y armas antitanque a la sitiada Ucrania y cerraría su espacio aéreo a aviones rusos. AutosChihuahua.com La mejor forma de comprar o vender tu auto - Visitar PUBLICIDAD