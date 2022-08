Fuego arrasa con 100 mil hectáreas de humedal en Argentina

Associated Press | Bomberos combaten llamas cerca de Victoria, provincia de Entre Ríos, Argentina, viernes 19 de agosto de 2022 Los incendios en el Delta del Paraná han consumido miles de hectáreas del humedal argentino Associated Press | Un avión combate un incendio en el Delta del Paraná cerca de Victoria, provincia de Entre Ríos, Argentina, el viernes 19 de agosto de 2022. Los incendios forestales en el Delta del Paraná han consumido miles de hectáreas del humedal argentino Associated Press | Un vehículo avanza por una carretera mientras que en el horizonte se aprecia el humo causado por incendios forestales cerca de Victoria, provincia de Entre Ríos, Argentina, el viernes 19 de agosto de 2022. Los incendios forestales en el Delta del Paraná han consumido miles de hectáreas del humedal argentino Associated Press | El sol se ve a través de la neblina y el humo causados por un incendio forestal en el Delta del Paraná cerca de Victoria, provincia de Entre Ríos, Argentina, el martes 16 de agosto de 2022. Los incendios han estado causando estragos en el Delta del Paraná durante varias semanas Associated Press | Los humedales arden en el delta del Paraná cerca de Victoria, provincia de Entre Ríos, Argentina, el martes 16 de agosto de 2022. Los incendios han estado causando estragos en el delta del Paraná durante varias semanas

Buenos Aires.— Cerca de 100 mil hectáreas de humedales del Delta del Paraná se quemaron como consecuencia de los incendios intencionales que azotan en las últimas semanas a esa reserva natural al noreste de Argentina. Según un monitoreo satelital de los incendios realizado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) se determinó que las llamas arrasaron con 95 mil hectáreas de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. El humedal es epicentro de incendios desde hace dos años y según las autoridades son provocados por la quema de pastizales de los lugareños. La bajante del río Paraná y la falta de lluvias vuelven incontrolable al fuego, generando humaredas que llegan hasta Buenos Aires. Cuatro personas están detenidas bajo la sospecha de haber iniciado los nuevos focos de incendio hace unos 15 días. No se reportaron víctimas, pero grupos ambientalistas reportan a diario sobre el daño que provoca en el ecosistema de la zona. Como los bomberos de la provincia no dan abasto para combatir el fuego, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, solicitó al gobierno nacional este viernes el envío de las Fuerzas Armadas a la zona. Todavía no hubo respuesta. En tanto, el humo y las cenizas llegaban hasta la capital argentina, donde la visibilidad era reducida especialmente en la zona norte. Alrededor de un millón de hectáreas ardieron a causa de los incendios ocurridos desde 2020, según cálculos de distintas organizaciones ambientalistas que impulsan en el Congreso la sanción de una ley que incluya el delito de ecocidio en el Código Penal.