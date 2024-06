Frontera final de la Internet: tribus amazónicas

Mientras los discursos se prolongaban, los ojos se dirigieron a las pantallas. Los adolescentes se desplazaban por Instagram. Un hombre le envió un mensaje de texto a su novia. Y los hombres se agolparon alrededor de un teléfono que transmitía un partido de futbol mientras hablaba la primera mujer líder del grupo.

En casi cualquier lugar, una escena como esta sería cosa común. Pero esto estaba sucediendo en una remota aldea indígena en una de las zonas más aisladas del planeta.

El pueblo marubo ha vivido durante mucho tiempo en chozas comunales esparcidas por cientos de kilómetros a lo largo del Río Ituí en lo profundo de la selva amazónica. Hablan su propio idioma, toman ayahuasca para conectarse con los espíritus del bosque y atrapan monos araña para hacer caldo o tenerlos como mascotas.

Han preservado esta forma de vida durante cientos de años a través del aislamiento -puede tomar semanas llegar a algunas aldeas. Pero desde septiembre, los marubo tienen Internet de alta velocidad gracias a Elon Musk.

La tribu de 2 mil miembros es una de los cientos en todo Brasil que de repente se conectan vía Starlink, el servicio de Internet satelital de Space X, la compañía espacial de Musk. Desde su entrada a Brasil en el 2022, Starlink ha invadido la selva tropical más grande del mundo, llevando la web a uno de los últimos lugares que no estaban en línea en la Tierra.

The New York Times viajó a las profundidades del Amazonas para visitar las aldeas marubo y comprender qué sucede cuando una civilización pequeña y cerrada se abre repentinamente al mundo.

"Cuando llegó, todos estaban felices", dijo Tsainama Marubo, de 73 años, sentada en el piso de tierra de la maloca de su aldea, una cabaña de 15 metros de altura donde los marubos duermen, cocinan y comen juntos. Internet trajo beneficios, como videoconferencias con seres queridos que están lejos y llamadas de ayuda en emergencias. "Pero ahora las cosas han empeorado", afirmó.

Estaba amasando bayas de jenipapo para hacer una pintura corporal negra y lucía cuerdas de joyería hechas con conchas de caracol. Últimamente, los jóvenes se han vuelto menos interesados en hacer esos tintes y joyas, dijo. "Los jóvenes se han vuelto perezosos por Internet", dijo.

Los marubos están luchando con el dilema fundamental de Internet: se ha vuelto esencial -pero conlleva un precio. Después de sólo nueve meses con Starlink, los marubos ya están lidiando con los mismos desafíos que han atormentado a los hogares estadounidenses durante años: adolescentes pegados a los teléfonos; redes sociales adictivas; extraños en línea; videojuegos violentos; estafas; desinformación; y menores viendo pornografía.

La sociedad moderna ha lidiado con estos problemas durante décadas al continuar Internet su marcha. Los marubos y otras tribus indígenas, que se han resistido a la modernidad durante generaciones, ahora enfrentan el potencial y los peligros de Internet al mismo tiempo, mientras debaten lo que significará para su cultura.

Ese debate ha llegado ahora gracias a Starlink, que rápidamente ha dominado el mercado de Internet vía satélite al brindar un servicio que antes era impensable en áreas tan remotas. SpaceX lo ha hecho lanzando 6 mil satélites para ofrecer Internet de alta velocidad a lugares como el Sahara, las praderas de Mongolia y pequeñas islas del Pacífico.

El negocio goza de gran auge. Musk anunció recientemente que Starlink había superado los 3 millones de clientes en 99 países. Los analistas estiman que las ventas anuales aumentaron aproximadamente 80 por ciento respecto al año pasado, a unos 6.6 mil millones de dólares.

Hoy hay 66 mil contratos activos en la Amazonia brasileña, en el 93 por ciento de los municipios legales de la región. Eso ha abierto nuevas oportunidades laborales y educativas. También ha dado a los madereros y mineros ilegales del Amazonas una nueva herramienta para comunicarse y evadir a las autoridades.

Un líder marubo, Enoque Marubo (todos los marubo usan el mismo apellido), de 40 años, dijo que vio el potencial de Starlink. Después de pasar años fuera del bosque, dijo que creía que Internet podría dar nueva autonomía a su pueblo.

El año pasado, él y una activista brasileña grabaron un video de 50 segundos pidiendo ayuda para obtener Starlink de posibles benefactores y lo enviaron. Días después, recibieron noticias de una mujer en Oklahoma.