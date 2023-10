Francia: ¿Ciudad de la luz o ciudad de las picaduras?

The New York Times The New York Times

A menos de un año para que millones de personas acudan a París con motivo de los Juegos Olímpicos, una oleada de informes ampliamente difundidos sobre infestaciones de chinches ha puesto bajo presión a las autoridades francesas. En la cámara baja del Parlamento francés, una diputada de la oposición mostró un pequeño frasco a todos sus colegas. Su contenido, advirtió en un encendido discurso esta semana, estaba "sembrando la desesperación" en todo el país. PUBLICIDAD "¿Tenemos que esperar a que su despacho esté infestado para que reaccione?", dijo Mathilde Panot a la Primera Ministra, Élisabeth Borne. La Sra. Borne replicó, instando a la Sra. Panot a observar "un poco de decencia" y prometiendo que el gobierno actuaría resueltamente contra el contenido del vial. En ella había chinches, probablemente muertas y sin duda ajenas al hecho de que ahora son el tema de moda en Francia. Tras una serie de publicaciones virales en las redes sociales en las que se mostraban especímenes reptando por los asientos de trenes, cines y metros, las fotos de chinches aparecen ahora en las páginas de los periódicos. En los últimos días, los tertulianos de televisión de todo el país no han cesado de hablar de estos insectos, alimentando la inquietud, cuando no la alarma, en todo el país, especialmente en la capital francesa. Leila Bername, de 74 años, dice que nunca se había preocupado mucho por las chinches hasta ahora. "Tengo miedo de ir al cine", dijo Bername en los Campos Elíseos, donde suele llevar al cine a sus nietas adolescentes todos los miércoles. "Esperemos", añadió, "que esto no dañe la imagen de Francia". Aunque las pruebas de que las chinches están arrasando de repente el país son sobre todo anecdóticas, los expertos afirman que las plagas han resurgido en los hogares de París, Nueva York y otras ciudades en las últimas décadas debido al auge de los viajes internacionales y a la creciente resistencia de los insectos a los pesticidas después de haber sido casi erradicados a mediados del siglo XX. El período previo a los Juegos Olímpicos es un terreno fértil para las lamentaciones sobre la preparación de un país -en China, fue el smog; en Brasil, fue la contaminación del agua; en Grecia, fue la seguridad- y a menos de un año para que París acoja los Juegos de Verano, la repentina atención sobre las chinches ha dejado a los oponentes del presidente Emmanuel Macron con ganas de pelea. El gobierno de Macron se ha visto obligado a convocar una serie de reuniones de alto nivel esta semana para asegurar al mundo que la Ciudad de la Luz no se está convirtiendo en la Ciudad de las Mordeduras. "Tenemos que dar una respuesta a los franceses", declaró el miércoles Olivier Véran, portavoz del Gobierno, señalando que el alcance exacto del problema no estaba claro. Dijo que el Gobierno anunciaría nuevas medidas tras una reunión del gabinete el viernes. En las últimas semanas ha aumentado la preocupación por las chinches, parásitos planos de menos de un centímetro que se esconden en espacios oscuros y estrechos y se alimentan de la sangre de personas y animales que duermen. Asistentes al cine en París denunciaron haber sido picados. Se publicaron en Internet fotos o vídeos de lo que parecían chinches en trenes o metros. Pero Clément Beaune, Ministro de Transportes francés, declaró tras reunirse con las autoridades de transporte el miércoles que de una docena de casos señalados en el metro de París y más de 30 en la compañía nacional de ferrocarriles de Francia, ninguno se había comprobado. "Nos tomamos muy en serio este asunto", dijo el Sr. Beaune, subrayando que los autobuses, trenes y metros se limpian regularmente y se retiran de la circulación si hay alguna sospecha. Pero, añadió, "no debemos sucumbir a la psicosis ni a la ansiedad". Aun así, se han cerrado un puñado de colegios; un hospital del norte de Francia ha sido sometido a un tratamiento intensivo, y los medios de comunicación se han hecho eco rápidamente de casos que, de otro modo, habrían recibido poca atención. BFMTV, uno de los principales canales de noticias, incluso hizo que un perro detector de chinches inspeccionara su plató en directo. Una encuesta, encargada por la Agencia de Seguridad Alimentaria, Medioambiental y Laboral de Francia, estimó que más del 10% de los hogares franceses estaban infestados de chinches entre 2017 y 2022. Y un grupo comercial de control de plagas dijo que el número de respuestas a infestaciones de chinches el verano pasado aumentó en un 65 por ciento en comparación con el año anterior. Johanna Fite, experta de la agencia gubernamental de salud, señaló que el número de infestaciones ha aumentado desde la década de 2000, ya que la globalización ha hecho que turistas y viajeros recorran los continentes con chinches a cuestas. Las chinches, subraya, no son un signo de mala higiene, y aunque son un calvario que puede perturbar el sueño e inducir una gran ansiedad, no transmiten enfermedades. "Es algo que observamos en todo el mundo, no sólo en Francia", afirmó Fite. Pero en las últimas semanas, añadió, las redes sociales han "amplificado completamente el problema". Eso ha obligado a las autoridades a responder. Emmanuel Grégoire, teniente de alcalde de París, escribió en una carta a la Sra. Borne el mes pasado que había un "gran repunte" de infestaciones en hoteles, alquileres vacacionales, transporte público, cines y otros espacios públicos y que la capital francesa estaba "a la vanguardia de esta plaga persistente y en rápido crecimiento." Instó al gobierno a elaborar un plan de actuación antes de los Juegos de Verano, con medidas como la subvención de las facturas de control de plagas de los hogares infectados. Por término medio, los franceses gastan casi 900 euros, unos 950 dólares, para deshacerse de las chinches, según la agencia gubernamental de sanidad, una suma desorbitada para los hogares más pobres. La Sra. Panot, que llevó los chinches en un frasco al Parlamento y pertenece al partido de izquierdas France Unbowed, dijo el martes a los legisladores que los chinches eran "un problema nacional de salud pública" y exigió la creación de un servicio público gratuito de control de plagas. El gobierno se apresuró a señalar que ya había anunciado un plan contra las chinches el año pasado, que consistía principalmente en campañas de concienciación y una mejor coordinación gubernamental. Los legisladores del partido de Macron también dijeron que presentarían su propio proyecto de ley en diciembre, aunque su contenido no quedó claro de inmediato. Para algunos, la rápida reacción política fue un poco exagerada. "Uno querría ver el mismo tipo de movilización sobre la deuda, los impuestos o la reindustrialización", escribió en un editorial Rémi Godeau, redactor jefe del periódico L'Opinion, bromeando con que "la sexta potencia mundial se tambalea por unas picaduras benignas". Stéphane Bras, portavoz de CS3D, un grupo comercial de control de plagas, celebró la creciente concienciación en torno a las chinches, aunque dijo que la atención se había desviado hacia los espacios públicos que en realidad no están tan infestados como las viviendas particulares. Pero dijo que no había motivos para que cundiera el pánico ante los Juegos Olímpicos. "Si empezamos ahora a aplicar medidas de detección, anticipación y prevención, aún estamos a tiempo", afirmó el Sr. Bras.