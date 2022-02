Fortalece Rusia su influencia en América Latina en medio de tensiones con OTAN

Nueva York.- En medio de su política arriesgada sobre la vecina Ucrania en las últimas semanas, el presidente Vladimir V. Putin también ha estado ocupado tratando de expandir la influencia de Rusia a miles de kilómetros de distancia: en América Latina.

Habló con Daniel Ortega, el presidente fuerte de Nicaragua, por primera vez desde 2014. También llamó a los líderes de Venezuela y Cuba. Fue anfitrión del presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien prometió durante una visita al Kremlin reducir la dependencia de su país de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Y este miércoles, el mismo día que los funcionarios estadounidenses han dicho que podría ser el comienzo de una invasión rusa, Putin tiene previsto reunirse con el presidente Jair Bolsonaro de Brasil. Bolsonaro volará a Moscú a pesar de los repetidos ruegos de funcionarios estadounidenses en las últimas semanas para que posponga su viaje mientras Occidente se apresura a presionar a Putin sobre Ucrania.

La ráfaga de diplomacia personal dirigida a América Latina por parte de Putin durante el período de más alto riesgo de su mandato, a menudo se basa en lazos que se remontan a la Guerra Fría y arroja luz sobre la naturaleza global de sus ambiciones: ejercer influencia incluso en regiones lejanas. Está intensificando el compromiso y construyendo lazos con una franja en expansión del hemisferio occidental, incluso con países como Brasil y Argentina, que tradicionalmente han estado cerca de Washington.

El alcance intensificado se produjo cuando Putin amenazó con tomar "medidas técnico-militares" no especificadas si no obtiene las garantías de seguridad de Europa del Este que exige de Estados Unidos y la OTAN. Los funcionarios del Kremlin han dejado caer indicios de que tales medidas podrían implicar despliegues militares en el hemisferio occidental, lo que llevó a los analistas y a los medios controlados por el Estado a especular febrilmente que las medidas podrían incluir medidas audaces, no descartadas por los funcionarios rusos, como el despliegue de misiles nucleares para países amigos de América Latina.

Como de costumbre, las verdaderas intenciones de Putin son difíciles de leer. Su acercamiento a América Latina podría ser una finta, una forma de complicar la respuesta de Occidente a su amenaza de invasión de Ucrania. Al mismo tiempo, los líderes latinoamericanos tienen sus propias agendas políticas y pueden estar utilizando a Putin para ganar influencia con Estados Unidos, que, junto con China, aún ejerce una influencia mucho mayor en la región en general.

Pero la reciente diplomacia latinoamericana es un recordatorio de que, para Putin, un objetivo más amplio es primordial en su política exterior: devolver a Rusia al estatus de una gran potencia capaz de desafiar a Estados Unidos.

“Vladimir Putin considera que América Latina sigue siendo un área importante para Estados Unidos”, dijo Vladimir Rouvinski, profesor de la Universidad Icesi en Cali, Colombia, que estudia la relación de Rusia con América Latina. “Así que esto es reciprocidad por lo que está sucediendo en Ucrania”.