Finlandia podría entrar a la OTAN antes que Suecia, afirma ministro

Múnich.- El ministro de Defensa de Finlandia afirmó este sábado que su país se unirá a la OTAN sin esperar a Suecia, en caso de que el gobierno turco frene la adhesión de su vecino nórdico.

Mikko Savola dijo a The Associated Press que su país preferiría que la adhesión a la Alianza fuese a la vez, pero apuntó que no retrasará el proceso si Ankara decide dar luz verde al ingreso de Finlandia, pero no al de Suecia, como ha advertido.

PUBLICIDAD

“No, no. Nosotros nos uniremos", afirmó Savola durante una entrevista en un aparte de una conferencia de seguridad en Múnich.

Desde que rompieron con décadas de no alineamiento tras la invasión rusa de Ucrania el año pasado, Finlandia y Suecia han insistido en que quieren incorporarse juntas a la ONU, pero las reticencias de Turquía para aceptar a Suecia a menos que aumente la presión sobre los grupos kurdos exiliados allí hace más probable que el ingreso se produzca en dos tandas.

“Suecia es nuestro socio más cercano”, dijo Savola. “Casi todas las semanas nuestras fuerzas de defensa entrenan juntas (...) Es una cooperación muy profunda y también confiamos plenamente el uno en el otro. Pero ahora está en manos de Turquía".

Todos los países de la OTAN, a excepción de Turquía y Hungría, han aceptado ya la incorporación de las dos naciones a la alianza militar. Hungría indicó que lo hará pronto, pero Turquía sostiene que Suecia no ha hecho lo suficiente para satisfacer sus preocupaciones de seguridad nacional, lo que ha provocado una fisura en la entidad mientras Estados Unidos y otros socios tratan de proyectar una imagen de unidad contra Rusia.