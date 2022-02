Festejan 35 años del hallazgo de Supernova 1987A

Ciudad de México— Hace 35 años, en el Observatorio Las Campanas de la región de Atacama, Chile, el científico Ian Shelton realizó uno de los descubrimientos más importantes para la astronomía moderna: la Supernova 1987A.

Para conmemorar el hallazgo, Shelton dictó este viernes una conferencia como parte del Coloquio de Divulgación de la Ciencia de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería (CBI) de la UAM Iztapalapa.

Shelton, investigador de la Universidad de Toronto y la Universidad Ryerson, relató algunos de los pormenores del descubrimiento y detalló qué tanto se ha aprendido sobre las supernovas a tres décadas y media del evento.

"Las supernovas son raras porque en las galaxias, aun con cientos de miles de millones de estrellas, sólo una llega a la etapa adecuada para convertirse en una supernova en cientos de años, entonces toma un largo tiempo para que una supernova se manifieste en una galaxia", aquilató Shelton.

Asimismo, aseguró que todavía no es posible predecir qué estrella va a explotar para convertirse en una supernova, aunque existan algunas candidatas que están siendo observadas constantemente.

De acuerdo con el astrónomo, el avistamiento de las SN 1987A fue un evento singular porque únicamente existen seis registros de supernovas que han podido verse con el ojo desnudo desde la Vía Láctea en toda la historia, como la de hace 35 años.

Para Shelton, las supernovas son un fenómeno inigualable para poder realizar investigaciones que no podrían hacerse de ninguna otra forma.

"Las supernovas son eventos increíblemente poderosos. Empujan a la física hasta sus límites, e incluso todavía más allá, hacia la física que todavía no entendemos, entonces esto es algo importante. Las cosas que ocurren en las supernovas no podemos hacerlas en un laboratorio; podemos simularlas", explicó.

Cuando llegó a Chile, empleado por la Universidad de Toronto, Shelton no estaba contratado como un operador de telescopio, sino que estaba ahí para asegurarse de que estos funcionaran bien para los estudiantes y para hacer observaciones remotas para los investigadores que no pudieran ir al sitio.

Fue, entonces, su permanencia las 24 horas del día en el observatorio lo que le permitió el tiempo de hacer sus propias investigaciones hasta que, en la noche del 23 al 24 de febrero de 1987, realizó el avistamiento de la SN 1987A.

Aunque no tardó en convertirse en un hecho universalmente aceptado, los hallazgos sobre la supernova enfrentaron polémica al principio cuando Shelton y sus colegas afirmaron que la estrella que había explotado era una supergigante azul, y no una supergigante roja, como se pensaba.

Una vez que esto se aclaró, el astrónomo asegura que el primer gran descubrimiento que provino de las SN 1987A fue la detección de la llegada de neutrinos al sistema solar como consecuencia directa de la explosión, lo que confirmó que las estrellas de neutrones se crean a partir de una supernova como la recién descubierta.

Apenas en 2019, un grupo de astrónomos usando el radiotelescopio ALMA, también en Atacama, informaron que encontraron la estrella de neutrones creada por la SN 1987A, y que sería denominada NS 1987A.

A pesar de que su información todavía no es concluyente, probablemente pueda serlo en un futuro, estima el descubridor de la supernova.

Shelton cerró la charla con una nota esperanzadora para cualquier astrónomo en ejercicio.

"¿Recuerdan que dije que la supernova (SN 1987A) sucedió en otra galaxia (la Gran Nube de Magallanes)? Significa que la cadencia de que cada 50 a 300 años una supernova suceda en la Vía Láctea no ha pasado todavía", expuso.

"Quiere decir que la Supernova 1987A no reinició el reloj, por lo que una supernova en la Vía Láctea está en camino, así que, cualquiera con unos minutos, si el cielo está claro, les diría que cada noche, cuando salgan, miren hacia arriba, cerciórense de que las estrellas que ven son las correctas, que no hay estrellas extra. No necesitan ninguna tecnología extra para hacerlo: sólo miren arriba", animó.