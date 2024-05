Fallecen cientos tras las repentinas inundaciones

Islamabad.- El comerciante Nazer Mohammad corrió a su casa tan pronto como se enteró de las inundaciones repentinas que azotaban las afueras de una capital provincial en el norte de Afganistán. Cuando llegó allí, no quedaba nada, incluyendo su familia de cinco miembros. “Todo sucedió de repente. Llegué a casa, pero no había casa allí, en cambio vi todo el vecindario cubierto de barro y agua”, lamentó Mohammad, de 48 años. Dijo que enterró a su esposa y a sus dos hijos de 15 años. y 8 años, pero todavía busca a dos hijas, que tienen alrededor de 6 y 11 años. La agencia alimentaria de la ONU estimó que las lluvias estacionales inusualmente intensas en Afganistán han dejado más de 300 muertos y miles de casas destruidas, la mayoría de ellas en la provincia norteña de Baglán, que sufrió la peor parte de las inundaciones del viernes. Mohammad indicó ayer que encontró los cadáveres de su esposa y sus dos hijos el viernes por la noche en las afueras de Puli Khumri, la capital de la provincia de Baglán. “Espero que alguien haya encontrado a mis hijas con vida”, dijo, conteniendo las lágrimas. “En un abrir y cerrar de ojos lo perdí todo: familia, casa, pertenencias, ahora no me queda nada”.