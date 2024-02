Fallan bombas de combustible: culpa del año bisiesto

The New York Times | Estaciones de servicio en todo el país dejaron de funcionar el jueves debido a un problema de software; no registran el 29 de enero

Como un reloj, los años bisiestos se suceden cada cuatro años. Pero muchas empresas nunca están preparadas para ello, y cada 29 de febrero se ven afectadas por fallos y averías. Los ordenadores se han apagado, los dispositivos de navegación por satélite han fallado y las cintas transportadoras de los aeropuertos se han negado a subir el equipaje a los aviones. Este año, docenas de gasolineras de Nueva Zelanda funcionaron mal el jueves, y los conductores de coches y camiones informaron de problemas para repostar a primera hora de la mañana. "Los automovilistas no han podido repostar", declaró Julien Leys, portavoz de Gull New Zealand, una de las empresas cuyos surtidores funcionaron mal. "Ha sido increíblemente frustrante para nuestros clientes". Los conductores no podían pagar el combustible porque el software utilizado por los terminales de pago en los surtidores "no podía calibrarse con el hecho de que estamos a 29 de febrero", dijo. El problema afectó a todos los surtidores desatendidos del país, ya que todas las empresas de combustible de Nueva Zelanda utilizan un mismo proveedor tecnológico, Invenco, explicó Leys. Los clientes pudieron repostar en las estaciones de servicio atendidas. Z Energy y Allied Petroleum, otras dos empresas de combustible, confirmaron cortes en sus estaciones. Simeon Brown, ministro de Transporte de Nueva Zelanda, se pronunció al respecto y declaró al medio local RNZ que era frustrante que el sistema no tuviera en cuenta el 29 de febrero. "Los años bisiestos ocurren cada cuatro años y no son nada nuevo", dijo. "Es evidente que conocemos los años bisiestos", dijo John Scott, director ejecutivo de Invenco. "Llevamos 20 ó 30 años lidiando con ellos". El problema se produjo una sola vez a causa de una actualización de software realizada durante la pandemia de coronavirus, dijo, y añadió que se había resuelto por completo alrededor de las 7 p.m. hora local. Se trataba de un problema específico de Nueva Zelanda que no afectaría a los terminales de pago ni a la tecnología de la empresa en otros países. Invenco opera en más de 100 países, según el sitio web de la empresa. La mayoría de las gasolineras de Nueva Zelanda son de servicio completo, pero los surtidores desatendidos son habituales en las zonas rurales y resultan vitales para los camioneros que necesitan repostar en lugares remotos o fuera de horario. Barry Raymond, director de operaciones de Smith Transport en Auckland, dijo que descubrió el problema hacia las 3 de la madrugada, cuando los camioneros de la empresa empezaron a llamarle porque no encontraban surtidores que funcionaran. "Ha creado un pequeño problema a los chicos", dijo, añadiendo que el mayor trastorno se había producido a primera hora de la mañana, cuando muchas gasolineras aún no habían abierto. Algunos camioneros tuvieron que visitar tres gasolineras distintas antes de encontrar una donde poder repostar, dijo.