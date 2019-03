Expulsa Maduro a embajador alemán

Caracas— El Gobierno de Nicolás Maduro declaró este miércoles "persona non grata" al embajador de Alemania en el país, Daniel Martín Kriener, por sus "recurrentes actos de injerencia" y le dio un plazo de 48 horas para abandonar el territorio venezolano.

"La República Bolivariana de Venezuela hace del conocimiento público la decisión de declarar persona non grata al embajador de la República Federal de Alemania, Daniel Martín Kriener, en razón de sus recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos del país", anunció públicamente la Cancillería venezolana.

"Las actividades del señor Kriener no solamente contravienen normas esenciales que rigen las relaciones diplomáticas, sino que incluso contradicen el claro criterio expresado por el propio servicio jurídico del parlamento federal alemán, que ha establecido mediante informe público que la posición del Gobierno alemán en la actual coyuntura política venezolana constituye un acto de 'injerencia ilícita' en asuntos internos", agregó en el comunicado.

Asimismo, la Cancillería reiteró su disposición de mantener una relación de respeto y cooperación con los Gobierno de Europa, pero pidió que adopten una actitud de "equilibrio constructivo" alejado de alentar cursos golpistas y violentos.