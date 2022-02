Expresidente de Ucrania toma las armas y se une a defensa de Kiev

Kiev.- El expresidente de Ucrania, Petro Poroshenko, mostró durante una transmisión de CNN, una de las armas que él y el batallón de defensa territorial pretenden usar en caso de una batalla para defender a Kiev de los rusos.

La cadena estadounidense CNN lo entrevistó mientras dijo esperar que lleguen los invasores rusos para defender a su país.

“Esto es muy fácil, este es el Kalashnikov corto, tenemos solo 300 miembros del batallón de defensa territorial y dos ametralladoras; y tenemos, bueno... Eso es todo. No tenemos ninguna artillería pesada, no tenemos tanques, no tenemos transporte de personal armado porque lanzamos este proceso hace apenas un par de días y creamos esto para dos días. Esta es la larga fila de personas que quieren alistarse en el batallón pero no tenemos suficientes armas para ellos”, dijo el exmandatario.

Luego, subrayó: “Esta es la razón por la que estamos sentados aquí, gente normal y corriente, a veces nunca estuvieron en el ejército; y ahora están en fila para unirse a nosotros. Esta es una demostración extremadamente palpable y extremadamente grande de cómo los ucranianos odian a Putin, y cómo estamos en contra de la agresión rusa. Esto es muy claro”.

"Putin nunca va a tener a Ucrania, somos un pueblo libre", expresó Poroshenko.

Poroshenko gobernó Ucrania desde el 7 de junio de 2014 hasta el 20 de mayo de 2019.