Excavaciones descubren indicios del teatro de Nerón en Roma y mucho más

En un palacio del siglo XV que está a pasos del Vaticano y que se convertirá en un hotel de lujo, los arqueólogos hicieron lo que siempre hacen en Roma, una ciudad antigua repleta de tesoros enterrados. Empezaron a cavar. Roma es el regalo que sigue dando a los arqueólogos, aunque nadie sabía lo que saldría de esta exploración preliminar, una rutina familiar en las obras de construcción y los proyectos de desarrollo italianos. Para sorpresa de los arqueólogos, y un inmenso deleite, la excavación sacó a la luz rastros de un teatro del primer siglo que el equipo cree que fue construido por Nerón, el emperador con una reputación ahora disputada por la tiranía, el libertinaje y el deseo de complacer a su artista interior. Aunque narrado por historiadores de la era romana, el teatro nunca había surgido de la parte vulnerable arqueológicamente rica de Roma. "Ha sido estupendo, maravilloso, increíble", dijo Marzia Di Mento, la arqueóloga que supervisa la excavación en el palacio, el Palazzo della Rovere. "Es lo que a todo arqueólogo le gustaría hacer". Los arqueólogos comenzaron a descubrir paredes, algunas con restos de estuco con decoración de pan de oro, que, según su hipótesis, pertenecían al teatro privado de Nerón. La excavación también ha revelado cientos de artefactos que, aunque aún se están estudiando, ya han arrojado una nueva perspectiva sobre la vida cerca del Vaticano a lo largo de siglos de historia romana. Entre los hallazgos se encuentran pequeños amuletos de bronce que los peregrinos habrían usado cuando viajaban a Roma para ver dónde estaba enterrado San Pedro, uno de los primeros líderes de la iglesia cristiana primitiva, junto con huesos de animales perforados para hacer cuentas para rosarios. Ambos señalan la presencia de peregrinos, que crecieron en mayor número a medida que se extendía el cristianismo. Estos artefactos se pueden agregar a otros encontrados en los últimos meses a través de otras excavaciones, tanto arqueológicas como preliminares en proyectos de construcción. Incluyen diversas estatuas, cementerios, antiguas autopistas y rastros de una antigua calzada romana que puede o no ser parte de la legendaria Vía Apia. La excavación del jardín del palacio, en la amplia avenida que conduce a la Basílica de San Pedro, comenzó en 2020 antes de una renovación a gran escala. Está previsto que un ala del palacio, propiedad de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, se inaugure como un Hotel Four Seasons a tiempo para el Jubileo del Vaticano de 2025, cuando se espera que millones de peregrinos visiten Roma.