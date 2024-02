Evita México sumarse para condenar a Rusia en OEA

Washington DC, Estados Unido.- El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador evitó este miércoles sumarse a una declaración apoyada por 25 países en la Organización de Estados Americanos (OEA) para condenar la invasión militar de la Federación Rusa a territorio de Ucrania iniciada hace dos años.

A pesar de haber participado en la sesión del Consejo Permanente donde se abordó la declaración este miércoles, la representante permanente de México ante la OEA, Luz Elena Baños, evitó explicar públicamente las razones que tuvo el Gobierno del presidente López Obrador para no apoyarla.

"No hay duda que el tema fundamental aquí es la agresión e invasión rusa contra un Estado soberano que amenaza el sistema mundial completo", aseguró Ronald Sanders, el representante permanente de Antigua y Barbuda, quien presentó la declaración para conmemorar los dos años de la invasión a Ucrania.

Además de México, los otros 6 países que no apoyaron la declaración fueron Honduras, Brasil, Colombia, El Salvador, San Vicente y Las Granadinas y Bolivia; este último país afirmó que el tema de Rusia y Ucrania no era uno de competencia de la OEA sino de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Subrayando que es únicamente una declaración de un grupo de países y no una declaración del Consejo Permanente, el documento condena las violaciones a los derechos humanos cometidas por Rusia en Ucrania, la separación de niños ucranianos y piden un cese al fuego inmediato por parte de Rusia.

"Mi delegación considera respetuosamente que los temas que hacen las circunstancias y países que no se encuentran en nuestro continente no corresponde que sean tratados en la Organización de Estados Americanos", dijo el embajador Héctor Enrique Arce Zaconeta, representante permanente de Bolivia.

Junto con Bolivia, las delegaciones de Colombia y Honduras criticaron que el Consejo Permanente de la OEA no abordara al mismo tiempo el actual conflicto en la Franja Gaza, pero el embajador de Antigua y Barbuda replicó asegurando que el tema es bienvenido a ser discutido si se presenta una declaración.

"No podemos ignorar lo que está ocurriendo en Ucrania. No podemos ignorar las violaciones de Rusia al derecho internacional. No podemos ignorar lo que está ocurriendo a las mujeres y niños ucranianos y compararlo con otro lado (del mundo) y decir que no haremos nada", dijo el embajador Sanders.

En la sesión del Consejo Permanente de la OEA de este miércoles también participó la embajadora de Ucrania en EU, Oksana Markarova, quien agradeció a la organización el abordaje del tema; en abril de 2022 y tras la invasión, la Federación Rusa fue expulsada como país observador ante la OEA.