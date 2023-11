Evalúa OPEP+ recorte a producción de hasta un millón de bpd

Associated Press | La medida, que probablemente haría subir los precios del petróleo, podría anunciarse este jueves en una reunión virtual del cártel Associated Press | La medida, que probablemente haría subir los precios del petróleo, podría anunciarse este jueves en una reunión virtual del cártel Associated Press | La medida, que probablemente haría subir los precios del petróleo, podría anunciarse este jueves en una reunión virtual del cártel

Nueva York, EU.- La OPEP+ está considerando nuevos recortes de producción de petróleo de hasta 1 millón de barriles por día, a pesar de las tensiones en los mercados petroleros en medio del conflicto en Medio Oriente, informó The Wall Street Journal. La medida, que probablemente haría subir los precios del petróleo, podría anunciarse este jueves en una reunión virtual del cártel. La reunión, inicialmente prevista para la semana pasada, se pospuso por desacuerdos sobre la producción. Los futuros del crudo Brent subían 86 centavos, o un 1.1 por ciento, a 82.54 dólares el barril a las 1031 GMT. Los del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) ganaban 93 centavos, o un 1.2 por ciento, a 77.34 dólares el barril. Ambos referenciales subieron cerca de un 2 por ciento el martes, ya que el mercado esperaba que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+), incluida Rusia, extendieran o profundizaran los recortes a la oferta.