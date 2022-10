EU les retirará las visas a algunos funcionarios haitianos

Associated Press | El primer ministro haitiano Ariel Henry habla durante una entrevista con The Associated Press en su residencia privada, el martes 28 de septiembre de 2021, en Puerto Príncipe

San Juan.— El gobierno estadounidense les retirará las visas a funcionarios haitianos en funciones y retirados vinculados a pandillas y otras organizaciones criminales, y también dará asistencia humanitaria y de seguridad a Haití, informaron funcionarios estadounidenses el miércoles. Los funcionarios hablaron por teléfono con periodistas a condición de guardar el anonimato en un momento en que una delegación estadounidense llegaba al país caribeño, el cual ha estado paralizado por pandillas y protestas antigubernamentales y enfrenta fuerte escasez de agua, combustible y otros suministros básicos. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo el miércoles en un comunicado que Washington incrementará la "asistencia de seguridad" a la Policía Nacional de Haití "a fin de fortalecer su capacidad para combatir a las pandillas y restablecer un entorno de seguridad estable". Las fuentes estadounidenses que hicieron declaraciones a los reporteros se abstuvieron de precisar los nombres y el número de funcionarios haitianos a los que les serán revocadas las visas, y sólo señalaron que la medida también abarcará a su familia inmediata. Los funcionarios también dijeron que el gobierno está trabajando con México en una resolución de las Naciones Unidas para proponer sanciones específicas y medidas adicionales de cara a los numerosos desafíos que enfrenta Haití. Declinaron decir cómo será distribuida la próxima asistencia, aunque subrayaron que la Guardia Costera de Estados Unidos desplegó un escampavías a petición de las autoridades locales. La agencia dijo que destinó ese buque de 82 metros (270 pies) de eslora al patrullaje de las aguas próximas a la capital, Puerto Príncipe. Tampoco mencionaron cuándo, cómo y qué tipo de asistencia humanitaria y de seguridad será enviada, y sólo añadieron que serán entregados lejía, botellones de agua y sales de rehidratación en medio de un brote de cólera. Hasta el domingo, las autoridades de Haití habían informado de 18 muertes por esa enfermedad y más de 260 casos sospechosos en Puerto Príncipe y zonas circundantes. "El cólera ha llegado en medio de una grave crisis social y política", dijo la doctora Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, y agregó que la situación complica los intentos "para proveer asistencia humanitaria y responder al brote". Ettiene advirtió el miércoles que el número real de casos probablemente rebasa las cifras que se están reportando debido a que están concentrados en zonas afectadas por la violencia callejera y la actividad de las pandillas. Brian Nichols, responsable de la oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, voló el miércoles a Haití para reunirse con políticos y líderes de la sociedad civil, incluyendo el primer ministro Ariel Henry y un prominente grupo que presiona para encabezar un gobierno de transición de dos años y se opone a la petición de Henry de que se desplieguen efectivos extranjeros.