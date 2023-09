Estudio revela que algunos hispanos se burlan de otros latinos que no hablan español

MIAMI — En Estados Unidos los mismos latinos se burlan de los hispanos que no hablan español.

Así lo reveló un estudio difundido el miércoles por el Pew Research Center, un centro de investigaciones de Washington que tiene un área dedicada exclusivamente a estudiar a los latinos, el grupo racial de más rápido crecimiento en el país.

El análisis, realizado en base a una encuesta reciente, señaló que más de la mitad de los hispanos que hablan muy poco o nada de español aseguró que otra persona hispana lo ha hecho sentir avergonzado o mal por eso.

Algunos incluso hacen bromas sobre los que no hablan español: cuatro de cada 10 hispanos adultos dijeron que, con mucha frecuencia, escuchan a otros hispanos bromear sobre los latinos que no hablan español o no lo hablan bien, de acuerdo con el análisis “Percepciones y experiencias de los latinos con el idioma español”.

“Y esto puede ser de todo, desde simplemente ser el blanco de bromas hasta quizás ser avergonzado por perder la propia cultura, o ser criticado, o incluso condenado al ostracismo, por no hablar el idioma heredado”, expresó Mark Hugo López, director de investigaciones sobre raza y etnicidad del Pew Research Center. "Todo esto se remonta a cómo la identidad de las personas es percibida por ellos mismos y por quienes los rodean”, agregó en una entrevista telefónica con The Associated Press.

El estudio es parte de la Encuesta Nacional de Latinos que realiza el Pew.

Para el análisis se entrevistó a 7.647 adultos, entre ellos 3.029 hispanos. El margen de error para toda la muestra fue de 1,7 puntos porcentuales.

De acuerdo con el análisis, la gran mayoría de los hispanos de Estados Unidos dijo que puede mantener “bastante bien” o “muy bien” una conversación en español, sobre todo aquellos que forman parte de las primeras generaciones que llegaron como inmigrantes.

Pero aunque el 75% de los latinos estadounidenses aseguró que habla bien el español, casi una cuarta parte (el 24%) dijo que sólo puede conversar “un poquito” o “nada”. Y esto de no hablar en español sucede sobre todo entre aquellos hispanos de tercera generación en adelante: cerca de las dos terceras partes de ellos (65%) dijo que no puede sostener un diálogo en español.

En Estados Unidos viven unos 63,7 millones de hispanos, de acuerdo con información de la Oficina del Censo de 2022.

Las comunidades más numerosas son la de los mexicanos, con 37,2 millones; puertorriqueños, 5,8 millones; salvadoreños, 2,5 millones; dominicanos y cubanos, con 2,4 millones cada uno; guatemaltecos, 1,8 millones; colombianos, 1,4 millones, y hondureños, 1,1 millones.

Sin embargo, el grupo que más ha crecido en los últimos años es el de los venezolanos: un 169% desde 240.000 personas en 2010 a 640.000 en 2021. En contrapartida, aunque el de los mexicanos es el grupo de origen hispano más numeroso, tuvo el crecimiento más moderado en ese mismo período.

Uno de los aspectos que indagó el estudio es el de la identidad latina.

La gran mayoría de los latinos adultos (el 78%) indicó que no es necesario hablar español para ser considerado hispano, mientras que el 21% sostuvo que sí lo es.

Por otra parte, casi dos tercios (el 65%) dijo que es muy importante que las generaciones futuras de latinos en Estados Unidos hablen español, incluido un tercio que dijo que es extremadamente importante.

Dentro del total de la comunidad latina de Estados Unidos, los inmigrantes son cada vez menos. Cerca de un tercio de los hispanos era inmigrante en 2021, por debajo del 37% de 2010.

Después del inglés, el español es el idioma más hablado en los hogares estadounidenses con 41,3 millones de personas, seguido muy por detrás por el chino con 3,4 millones; el hindi, 2,9 millones, y el francés, 2,1 millones, de acuerdo con información del Pew.

Entre los hispanos, el uso del “espanglish” —la modalidad en la que se mezclan palabras en inglés y español— está bastante generalizado: un 63% reportó que lo habla al menos a veces, incluido un 40% que dijo que lo emplea frecuentemente.

“Tal vez esta sea la evolución de la lengua aquí en Estados Unidos", dijo López.

Asimismo, más de las tres cuartas partes de los hispanos bilingües (el 77%) dijo que usan el “espanglish” al menos a veces y la mitad (52%) con mucha frecuencia. El porcentaje del uso del “espanglish” es similar entre los hispanos que hablan preferentemente inglés (54%) y los que hablan sobre todo en español (56%).