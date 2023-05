Esto se sabe sobre el ataque de orcas a botes en Europa

Ciudad de México.- Al menos tres embarcaciones han sido atacadas y hundidas por un grupo de aproximadamente 15 orcas en la Península Ibérica desde mayo de 2020. Según científicos, es un comportamiento inusual que permanece sin explicación.

El incidente más reciente ocurrió la noche del 4 de mayo en el estrecho de Gibraltar, cerca de la costa de España: algunos ejemplares golpearon el costado de un velero de crucero mientras otros masticaron el timón.

Se hundió el vehículo a primeras horas del día siguiente y las cuatro personas a bordo fueron rescatadas con buen humor por autoridades españolas.

¿Por qué atacan las embarcaciones?

Hasta ahora sólo existen especulaciones sobre esta actuación de las orcas, de acuerdo con Luke Rendell, especialista en aprendizaje, comportamiento y comunicación de mamíferos marinos de la Universidad de St. Andrews, ubicada en Reino Unido.

Se sospecha que una hembra conocida como "White Gladis" o "Gladis Blanca" experimentó un momento de agonía que la traumatizó y provocó un cambio de comportamiento. Tal vez colisionó contra un bote o quedó atrapada en una red ilegal de pesca, detalló Alfredo López Fernández a "Live Science".

A decir del biólogo de la Universidad de Aveiro y represente del Grupo de Trabajo Orca Atlántica, "White Gladis" comenzó a tocar físicamente las embarcaciones tras ese suceso. Desde entonces, estos animales se han aproximado o reaccionado a botes unas 500 veces. Cerca del 20 por ciento de ocasiones han causado daños físicos a los vehículos.

Las orcas, agregó López Fernández, no han mostrado signos de querer lastimar a las personas.

Rendell considera plausible esa explicación, pero piensa que otra es más probable: se acercan debido a su curiosidad natural.

"No es imposible que estas orcas perciban a su propio agresor común en nosotros, pero también es totalmente posible que no tengan ese concepto", apuntó en una publicación en "The Conversation".

Deborah Giles, investigadora de orcas en la Universidad de Washington y en la organización Wild Orca, dijo a "Live Science" que también podría ser un comportamiento de juego o uno llamado "fad", que es iniciado por uno o dos individuos, retomado temporalmente por otros y luego abandonado.

López Fernández comentó que los tres botes hundidos eran vulnerables a fugas o no estaban equipados para soportar los daños.

Es posible que este comportamiento se esté transmitiendo de las orcas adultas a las más jóvenes porque aprenden por imitación y comparten sus culturas. Sin embargo, es poco probable que pase a grupos distintos de orcas porque sólo se ha observado en la subpoblación que vive en la Península Ibérica, añadió el académico.

Algunos científicos son escépticos sobre el incidente que pudo haber traumatizado a "White Gladis" porque creen que se trata de un simple juego.

"Estás obteniendo algún tipo de recompensa o emoción de eso. Jugar es parte de ser un depredador", indicó Erich Hoyt, experto en orcas de Whale and Dolphin Conservation.

La subpoblación de orcas ibéricas está en peligro crítico de extinción, según la Lista Roja de Especies Amenazadas, pues en el último censo sólo se registraron 39 ejemplares.

Si los ataques continúan o se intensifican, podría convertirse en un problema para la conservación de este grupo de mamíferos marinos, se lee en un estudio publicado el año pasado en "Marine Mammal Science".