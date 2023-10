Estamos en guerra: Netanyahu tras ataques de Hamás

The New York Times The New York Times The New York Times

El primer ministro israelí ordenó llamar a filas a los reservistas después de que militantes palestinos dispararan miles de cohetes, invadieran varias ciudades israelíes y tomaran rehenes. Casi 300 personas han muerto, según funcionarios israelíes y palestinos. Israel luchó el sábado para repeler una de las mayores invasiones de su territorio en 50 años después de que militantes palestinos de Gaza lanzaran un enorme y coordinado asalto a primera hora de la mañana contra el sur de Israel, infiltrándose en varias ciudades y bases militares israelíes, secuestrando a civiles y soldados israelíes y disparando miles de cohetes contra ciudades tan lejanas como Jerusalén. A primera hora de la tarde, el ejército israelí informó de que continuaban los combates en al menos cinco lugares del sur de Israel, los grupos de emergencias médicas habían informado de la muerte de al menos 100 israelíes e Israel había tomado represalias con ataques de gran envergadura contra ciudades de Gaza. Al menos 198 palestinos murieron en tiroteos o ataques aéreos, según el Ministerio de Sanidad de Gaza. Los militantes de Hamás responsables del ataque también tomaron a israelíes como rehenes, según declaró el portavoz jefe del ejército israelí, contralmirante Daniel Hagari. En un asalto sin precedentes recientes por su complejidad y escala, los militantes cruzaron a Israel por tierra, mar y aire, según el ejército israelí, dando lugar a algunas de las primeras batallas campales entre grandes grupos de fuerzas israelíes y árabes en suelo israelí en décadas. A primera hora de la tarde se libraban las dos batallas principales, cerca de las localidades de Ofakim y Beeri, según el almirante Hagai. Tras una breve pausa en el lanzamiento de cohetes, los militantes palestinos dispararon una andanada vespertina contra pueblos y ciudades israelíes del centro del país, según el ejército israelí, lo que hizo sonar las sirenas de alerta roja y provocó la huida de decenas de israelíes en busca de refugio. En total, el ejército israelí dijo que los militantes habían entrado en al menos 22 ciudades israelíes, secuestrando a soldados y civiles, entre ellos una abuela mayor. Los residentes de las ciudades fronterizas israelíes dijeron a las emisoras que los hombres armados iban puerta por puerta en busca de civiles. Imágenes no verificadas parecían mostrar a combatientes palestinos transportando civiles israelíes capturados y cadáveres a través de la franja. "Estamos en guerra y la ganaremos", dijo el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en una declaración televisada en la que anunció la llamada a filas de los reservistas militares israelíes. El momento del asalto fue sorprendente, golpeando a Israel en uno de los momentos más difíciles de su historia. Se produjo tras meses de profunda inquietud sobre la cohesión de la sociedad israelí y la preparación de su ejército, una crisis desencadenada por los esfuerzos del gobierno para reducir el poder del poder judicial. Y la violencia se produjo 50 años y un día después de la Guerra de Yom Kippur de 1973, cuando Israel también se vio sorprendido por un complejo ataque árabe, que provocó enormes pérdidas israelíes y un examen de conciencia sobre el estado del país. El pobre enclave costero de Gaza lleva 16 años bloqueado por Israel y el vecino Egipto. Muhammad Deif, líder del ala militar de Hamás, dijo en un mensaje grabado que el grupo había decidido lanzar una "operación" para que "el enemigo comprenda que el tiempo de sus alborotos sin rendir cuentas ha terminado." Esto es lo último: El presidente Biden calificó el ataque contra Israel de "atroz asalto" y dijo que Estados Unidos está "dispuesto a ofrecer todos los medios apropiados de apoyo" a Israel. Los ataques también suscitaron la condena de otras potencias occidentales, y se criticó especialmente a Hamás. El ala militar de Hamás, las Brigadas Al Qassam, describieron el ataque sorpresa del sábado contra Israel como una operación contra el bloqueo israelí y "en defensa de la mezquita de Aqsa", invocando una disputa en torno a un lugar sagrado tanto para musulmanes como para judíos y que se encuentra entre los más disputados de Tierra Santa.