Establece OIEA nuevas medidas a planta nuclear de Zaporizhzhia

El jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica dijo este martes que había establecido cinco reglas básicas para evitar una catástrofe nuclear en la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia en Ucrania, y que informaría públicamente cualquier violación.

Rafael Mariano Grossi, director general de la OIEA, informó al Consejo de Seguridad de la ONU sobre las reglas, que se basan en gran medida en los principios de seguridad que la agencia estableció hace un año. Los requisitos son bastante sencillos: el primero estipula que "no debe haber ningún tipo de ataque de o contra la planta".

Las fuerzas rusas han controlado la planta, la más grande de Europa, durante más de un año. La planta ya no produce electricidad para uso externo, pero los trabajadores ucranianos continúan realizando funciones esenciales, incluida la operación de equipos críticos de refrigeración.

Los enfrentamientos en el frente dañaron repetidamente las instalaciones, interrumpieron su suministro de energía y contribuyeron a una crisis de personal que “no es sostenible”, dijo Grossi este martes.

La promesa de Grossi de denunciar las infracciones se produce después de meses de intentar sin éxito establecer una zona de seguridad alrededor de la planta, donde la agencia ha colocado sus propios monitores. Incluso cuando Rusia y Ucrania se acusaron mutuamente de causar daños e interrupciones, Grossi evitó en gran medida culpar a cualquiera de los dos países mientras buscaba negociar un acuerdo.

Grossi le dijo al Consejo que las nuevas reglas se habían establecido en consulta con funcionarios ucranianos y rusos en los "niveles más altos", pero no estaba claro si las dos naciones las cumplirían.

Las nuevas reglas dicen que la planta no debe usarse como base para armamento pesado o personal militar que pueda usarse en un ataque; que los suministros de energía fuera del sitio de la planta no deben ponerse en riesgo; que se protejan todas las estructuras y sistemas esenciales para la seguridad de las operaciones de la planta; y que no se debe tomar ninguna acción para socavar los principios de seguridad antes mencionados.