Estaba Putin a favor de intercambiar a Navalny

Moscú, Rusia.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo ayer que apoyó la idea de excarcelar al líder opositor Alexei Navalny como parte de un intercambio de prisioneros apenas días antes de la muerte de su adversario político.

En sus primeros comentarios sobre la muerte de Navalny, Putin dijo sobre su deceso: “Son cosas que pasan. No hay nada que se pueda hacer al respecto. Así es la vida”.

Fueron declaraciones inusuales por el hecho de que se refirió a Navalny en varias ocasiones por su nombre por primera vez en años. Se produjeron durante una conferencia de prensa mientras se daban a conocer los resultados de una elección presidencial en la que extendió su mandato por otros seis años.

Los aliados de Navalny dijeron el mes pasado que ya se llevaban a cabo negociaciones con autoridades rusas y de Occidente sobre un intercambio de prisioneros que incluían al líder opositor. Maria Pevchikh, una vieja allegada del político, dijo que las pláticas en torno a un intercambio por un ruso encarcelado en Alemania y dos ciudadanos estadounidenses se encontraban en las etapas finales antes de la inexplicable y repentina muerte del crítico del Kremlin en una colonia penal en el Ártico.

Pevchikh acusó a Putin de “deshacerse” de Navalny para no intercambiarlo, pero no presentó pruebas que respaldaran sus afirmaciones, y no se pudieron confirmar de forma independiente.