Esposa de diplomático de EU es acusada por choque mortal en Inglaterra

Londres.- Una mujer estadounidense que huyó de Gran Bretaña después de que su automóvil chocara con un motociclista adolescente en el centro de Inglaterra en agosto mientras conducía por el lado equivocado de la carretera, fue acusada de causar la muerte por conducir peligrosamente, según dijeron el viernes los fiscales británicos.

La mujer, Anne Sacoolas, esposa de un diplomático estadounidense, se fue a Estados Unidos bajo inmunidad diplomática tres semanas después del accidente, enfureciendo a la familia del adolescente, Harry Dunn, de 19 años, y desatando una batalla diplomática mientras funcionarios británicos la instaban a que regresara al Reino Unido.

El Servicio de Enjuiciamiento de la Corona Británica dijo el viernes que había comenzado los procedimientos, pero que dependía del Ministerio del Interior decidir si se solicitaba formalmente la extradición de Sacoolas a través de canales diplomáticos.

Sin embargo, no hay señales de que Estados Unidos enviará a Sacoolas de regreso a Gran Bretaña. Durante una reunión entre la familia de Dunn y el presidente Trump en la Casa Blanca en octubre, Robert C. O’Brien, asesor de seguridad nacional de Trump, dijo que no había circunstancias bajo las cuales Sacoolas pudiera regresar a Gran Bretaña, de acuerdo con un abogado la familia Dunn.

El Departamento de Estado ha dicho que Sacoolas está protegida por inmunidad diplomática y no será extraditada. “Estamos decepcionados por la noticia de hoy y tememos que no se llegue a una resolución”, dijo una vocera del Departamento de Estado.