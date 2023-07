España vota este domingo: esto es lo que debe saber

The New York Times The New York Times The New York Times The New York Times

Empleos.com.mx Encuentra el empleo ideal para ti en Ciudad Juárez - Visitar Los españoles acudirán a las urnas este domingo para votar en unas elecciones generales anticipadas en las que la derecha podría volver al poder y, lo que es más importante, la extrema derecha entrará en el gobierno nacional por primera vez desde la dictadura de Franco, hace casi medio siglo. PUBLICIDAD El resultado determinará si España, una nación de unos 48 millones de habitantes y la cuarta economía más grande de la Unión Europea, sigue una tendencia creciente en Europa, donde los partidos de extrema derecha están ganando popularidad y, en algunos casos, ganando poder al ingresar a los gobiernos como socios menores. ¿Cómo llegamos aquí? España ha logrado estabilizar su economía y política después de años de agitación marcada por una devastadora crisis financiera, un prolongado conflicto secesionista en Cataluña y repetidos fracasos para formar un gobierno. Pedro Sánchez, el actual presidente del Gobierno, lleva cinco años en el poder. Lidera un frágil gobierno de coalición formado por varios partidos de izquierda, incluido el suyo, el Partido Socialista Obrero Español. Aun así, bajo el liderazgo de Sánchez, España ha disfrutado de un período de fuerte crecimiento económico y baja inflación. También es popular en la Unión Europea por sus políticas progresistas y europeístas. ¿Lo que está en juego? España ha sido considerada durante mucho tiempo como un baluarte contra el ascenso del nacionalismo en Europa. Mientras las victorias populistas y de extrema derecha se acumulaban en todo el continente, las fuerzas nacionalistas en España no lograron afianzarse durante mucho tiempo, en gran parte porque los españoles siguen traumatizados por la dictadura de cuatro décadas del general Francisco Franco. Eso comenzó a cambiar en los últimos años, luego de que un movimiento secesionista en Cataluña, en el noreste de España, ayudara a revivir los sentimientos nacionalistas. El principal catalizador de ese resurgimiento, Vox, un partido con una agenda antiinmigrante y un historial de oposición a la comunidad L.G.B.T.Q., los derechos humanos y el cuestionamiento del cambio climático, ahora se proyecta que obtenga alrededor del 13 por ciento de los votos este domingo. ¿Cuáles son los problemas? Bajo el liderazgo de Sánchez, la economía española se recuperó desde un punto bajo en 2020, durante el comienzo de la pandemia de coronavirus, a tasas de crecimiento superiores al 5 po4 ciento tanto en 2021 como en 2022. Se predijo que el producto interno bruto del país se expandiría un 1.9 % este año, una tasa más rápida que la de la mayoría de los países de la Unión Europea. El gobierno español también elevó el salario mínimo en un 50 por ciento desde 2018 y logró reducir la inflación a uno de los niveles más bajos de Europa. Sánchez ha tratado de defender un nuevo mandato haciendo campaña sobre estos sólidos resultados económicos. Pero el debate se ha centrado principalmente en las políticas que su gobierno implementó para abordar la memoria y los problemas sociales, incluida una ley que facilita la exhumación de las víctimas de la represión de Franco y la introducción de la licencia por dolor menstrual, así como una nueva legislación que amplía los derechos de las personas transgénero y clasifica todas las relaciones sexuales no consentidas como violación. El Partido Popular y Vox han criticado ferozmente estas leyes, diciendo que siembran divisiones sociales. En particular, atacaron la ley sobre consentimiento sexual, también conocida como la ley “Solo sí significa sí”, que cambió los requisitos de sentencia y creó una laguna que redujo el tiempo de cárcel para cientos de delincuentes sexuales condenados. Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, también acusó a Sánchez de haber promovido el separatismo al confiar en los votos de los partidos independentistas catalán y vasco profundamente polarizados en el Parlamento. Prometió derogar cualquier ley que se aprobara con el apoyo de EH Bildu, un partido separatista vasco de izquierda encabezado por Arnaldo Otegi, un miembro convicto del grupo terrorista disuelto ETA. Y a pesar del fuerte crecimiento económico, España todavía tiene la tasa de desempleo más alta de todos los países de la Unión Europea, y el poder adquisitivo de muchos españoles sigue siendo débil, lo que alimenta la frustración, evidencia, según la oposición, de que la recuperación económica está lejos de ser completa. ¿Cómo funcionan las elecciones y qué viene después? Los 350 escaños de la cámara baja del Parlamento español, que designa a un primer ministro, están en juego, junto con dos tercios del Senado y la cámara alta. Los colegios electorales abrirán a las 9 de la mañana y cerrarán a las 8 de la tarde este domingo en la mayoría de las ciudades. Se espera que las encuestas a boca de urna se publiquen poco después en los medios de comunicación españoles, pero no se esperan resultados oficiales hasta más tarde en la noche. E incluso cuando se conozcan los resultados, es poco probable que España tenga un nuevo primer ministro hasta dentro de varias semanas, ya que el Parlamento debe volver a reunirse y el partido victorioso probablemente tendrá que entablar negociaciones para formar una coalición de gobierno, un proceso que podría llevar semanas, si no meses. (Todas las encuestas han descartado la posibilidad de que un solo partido obtenga la mayoría absoluta en el Parlamento). Si ninguna de las coaliciones proyectadas, el Partido Popular y Vox, o los Socialistas y Sumar, alcanzan el umbral requerido para alcanzar la mayoría en el Parlamento, tendrán que recurrir a los partidos regionales más pequeños en busca de apoyo.