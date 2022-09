Escoltan Carlos III y hermanos ataúd de Isabel II en Escocia

Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press

Londres.- Los hijos de la reina Isabel II acompañaron el ataúd de su madre este lunes en una procesión por la capital escocesa. Un gaitero militar tocaba música lúgubre mientras el ataúd, envuelto en el estandarte real, era trasladado desde el Palacio de Holyroodhouse en Edimburgo y colocado en un coche fúnebre la tarde de hoy. El rey Carlos III, vestido con uniforme del Ejército, y sus hermanos, la princesa Ana, el príncipe Andrés y el príncipe Eduardo, caminaban detrás del coche fúnebre mientras la procesión avanza lentamente hacia la catedral de St. Giles. El coche fúnebre estaba flanqueado por un grupo del Regimiento Real de Escocia y un destacamento del cuerpo de escoltas del rey, la Compañía Real de Arqueros. El ataúd de la reina permanecerá en la catedral hasta el martes para que los miembros del público puedan presentar sus respetos.