Escapan de Gaza; temen invasión

Jerusalén.- Mientras las fuerzas israelíes se concentraban a lo largo de la frontera con Gaza el domingo antes de una esperada invasión terrestre, la escalada de enfrentamientos en la frontera norte de Israel con el Líbano, así como los ataques en Siria y en la Cisjordania ocupada por Israel, intensificaron los temores de un conflicto regional cada vez más amplio. Los líderes de casi todos los partidos involucrados intensificaron sus advertencias y muchos instaron a los civiles a apartarse del camino. Israel lanzó folletos pidiendo a los palestinos que abandonaran el norte de Gaza y reubicó a los israelíes que vivían a lo largo de la frontera con el Líbano. Estados Unidos ordenó a parte del personal diplomático que abandonara Irak. Los civiles libaneses también han huido de sus aldeas por temor a los bombardeos israelíes y la posibilidad de una nueva guerra. El Ejército de Israel dijo ayer domingo que los crecientes ataques de Hezbollah, la milicia respaldada por Irán que controla el sur del Líbano, habían provocado víctimas civiles y militares. Israel dijo que estaba trasladando a los residentes de otras 14 aldeas cercanas a la frontera con el Líbano a zonas más seguras, una ampliación de su plan de evacuación. Mientras visitaba a las tropas israelíes en la frontera con el Líbano, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo el domingo que si Hezbollah decidiera unirse a la guerra, ello tendría "consecuencias devastadoras para Hezbollah y el Estado del Líbano". Un legislador de Hezbollah, Hassan Fadlallah, afirmó en una conferencia de prensa que el líder del grupo, Hassan Nasrallah, estaba supervisando directamente los enfrentamientos en la frontera del Líbano con Israel, y añadió que cuando "la batalla requiera su aparición, él lo hará". La escalada de violencia en la región se produjo poco más de dos semanas después de que cientos de hombres armados de Hamas en Gaza cruzaron la frontera hacia Israel, matando a más de mil 400 personas, la mayoría de ellas civiles. Israel actualizó ayer el número de rehenes que Hamas mantiene en la Franja de Gaza de 210 a 212. Hamas liberó a una madre y una hija israelí-estadounidenses el viernes. En medio de negociaciones para liberar a más rehenes, Israel continuó lanzando ataques aéreos contra Gaza y realizando redadas en el enclave, mientras grupos armados disparaban cohetes hacia ciudades del centro de Israel el domingo por la mañana. Van 2.3 millones de desplazados en la Franja Al menos 4 mil 385 personas han muerto en Gaza y más de 13 mil 500 han resultado heridas, según el Ministerio de Salud de Gaza dirigido por Hamas. Más de la mitad de los aproximadamente 2.3 millones de residentes de Gaza han sido desplazados. En medio de preocupaciones de que el conflicto pueda extenderse, el Pentágono dijo el sábado por la noche que enviaría una batería antimisiles y batallones del sistema de defensa aérea terrestre Patriot a Medio Oriente después de "las recientes escaladas de Irán y sus fuerzas proxy". El Ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir-Abdollahian, dijo el domingo que Medio Oriente era "un polvorín", según los medios de comunicación estatales iraníes. Advirtió a Estados Unidos e Israel que "podría haber cualquier posibilidad, en cualquier momento" y que "las cosas se saldrán de control" si Israel continúa sus ataques contra Gaza, que calificó de "genocidio y crímenes contra la humanidad". En Cisjordania, donde la violencia ha aumentado en las últimas dos semanas, el ejército israelí llevó a cabo un inusual ataque aéreo contra una mezquita en el densamente poblado campo de refugiados de Jenin. El ejército de Israel dijo que había atacado un "complejo terrorista" debajo de la mezquita de Al-Ansar que Hamas y la Jihad Islámica estaban utilizando para organizar un ataque inminente. El teniente coronel Richard Hecht, portavoz militar israelí, calificó la zona como una "bomba de tiempo". Las afirmaciones no fueron verificadas de forma independiente. Según funcionarios de salud palestinos, dos personas murieron y otras tres resultaron heridas en el ataque. El Ministerio de Relaciones Exteriores palestino en Cisjordania dijo que el ataque aéreo fue "una escalada peligrosa en el uso de aviones de guerra". El video mostró daños importantes en la mezquita. Cierran aeropuertos La agencia de noticias estatal siria dijo que los aeropuertos de Damasco y Alepo fueron cerrados después del ataque matutino de Israel. El informe no pudo ser verificado de forma independiente e Israel tiene la política de no comentar sobre posibles operaciones en Siria. Israel ha dicho que Irán utiliza los dos aeropuertos para transportar armas a sus aliados en la región, incluido Hezbollah en el Líbano.