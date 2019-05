Escala hombre la Torre Eiffel

París— La Torre Eiffel, en París, Francia, fue cerrada para visitantes después de que una persona haya intentado escalarla.

La oficina de medios del monumento de París dijo que el individuo no identificado intentó escalar la atracción turística hoy por la tarde, pero no estaba claro qué tan alto pudo llegar.

Una portavoz de la Policía de París dijo que un equipo de bomberos, incluido un especialista en escalada, está en la escena y en contacto con el intruso, cuyas motivaciones siguen sin estar claras.

Los funcionarios no proporcionaron de inmediato más información sobre el incidente, y no se sabe cuándo reabrirá la Torre Eiffel.

No es la primera vez que un temerario intenta la hazaña.

En 2015, el británico "freerunner" James Kingston subió al edificio sin cuerdas de seguridad y sin permiso, esquivando las cámaras de seguridad mientras avanzaba.