'Es una masacre': Salen imágenes de pueblo israelí asaltado por combatientes palestinos

The New York Times The New York Times The New York Times

PUBLICIDAD

Empleos.com.mx Encuentra el empleo ideal para ti en Ciudad Juárez - Visitar El pueblo de Kfar Azza parecía normal desde lejos: ordenadas terrazas de casas beige de una sola planta. Pasé por delante del comedor del pueblo, la guardería y el centro cultural, y giré a la izquierda. Entonces se desató el horror. El martes por la mañana, soldados israelíes sacaron de las casas que bordeaban una terraza las camillas con los cadáveres de tres residentes asesinados por combatientes palestinos y los colocaron en la parte trasera de un camión. Un número incalculable de personas permanecía en el interior, según los soldados. Varias casas fueron incendiadas. En el interior, los agujeros de bala acribillaban algunos de los techos. Una granada sin explotar yacía bajo la mesa de la cocina. Este fue el escenario de algunos de los peores derramamientos de sangre del sábado, después de que hombres armados cruzaran la frontera desde Gaza, a una milla y media al oeste, matando a tiros a un número desconocido de los 750 residentes de la aldea. Un fotógrafo del New York Times y yo fuimos de los primeros periodistas a los que se permitió entrar en el pueblo desde el mortífero asalto. "No es una guerra ni un campo de batalla, es una masacre", dijo el general de división Itai Veruv, un oficial israelí en el lugar de los hechos. "Es algo que no he visto en mi vida, algo más parecido a un pogrom de la época de nuestros abuelos". Había más de una docena de cadáveres hinchados tendidos en el suelo, algunos de ellos israelíes. Pero otros eran combatientes palestinos muertos, abatidos durante un tiroteo cuando los soldados israelíes retomaron finalmente el control del pueblo. Cerca había restos de una camioneta y un ala delta destrozados, dos de los vehículos utilizados por los pistoleros para cruzar la frontera con Israel. Las piernas de un hombre muerto asomaban por debajo de un arbusto. El martes, en nuestro viaje a Kfar Azza, pasamos por varias escenas similares y vimos docenas de coches tiroteados y quemados. Filas de tanques, vehículos blindados y soldados israelíes protegían la carretera. Pero mientras estábamos en el pueblo, los frecuentes disparos de cohetes desde Gaza nos hicieron correr para ponernos a cubierto. Entre los estampidos, nos quedamos con el inquietante sonido del silencio. PUBLICIDAD