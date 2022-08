Envíos de cereales de Ucrania no van a los países que más los necesitan

Kiev.- Dos de los barcos que han salido de puertos en Ucrania tras meses de estar atrapados allí se dirigen a Turquía, cargados de maíz. Uno va a Inglaterra. Uno a Irlanda. Otros se dirigen a Italia y China.

Ninguno de los barcos liberados hasta ahora se dirige a Yemen, Somalia, Etiopía u otros países que enfrentan niveles catastróficos de hambre. El primer barco que salió de Odesa, Ucrania, la semana pasada cargado con granos se dirigía al Líbano, el país con la tasa más alta de inflación alimentaria, aunque el comprador rechazó ese grano este lunes, quien dijo que llegó con cinco meses de retraso, según la Embajada británica en el Líbano.

PUBLICIDAD

Las Naciones Unidas han descrito tres de los envíos, los que llevan maíz a Turquía y Europa, como “envíos de granos que salvan vidas”. El presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania le dijo a su homólogo de Botswana este lunes que su país estaba “listo para seguir siendo el garante de la seguridad alimentaria mundial”. Pero el grano liberado no ha ido a los países donde la gente más lo necesita. Y la mayor parte del grano atrapado no es alimento para humanos sino alimento para animales, según The Associated Press.

La ONU ha creado un sitio web para rastrear cada barco que sale de Ucrania y mantiene un total acumulado del tonelaje de granos que contienen esos barcos. Los puertos, incluso en Odesa y Chornomorsk, deben ser despejados para que otros barcos puedan ingresar y cargar granos.

"Es de vital importancia que abramos el espacio del muelle en los puertos de Odesa para que podamos traer barcos vacíos para cargarlos con granos y llevarlos a los lugares que lo necesitan desesperadamente", dijo Frederick J. Kenney Jr., el coordinador de la ONU, cuando el primer barco partió de ese puerto ucraniano hacia el Líbano.