Enviará OTAN más tropas al este de Europa por ataque de Rusia

Washington.- La Organización del Tratado del Atlántico Norte reforzará su flanco oriental y organizará una cumbre de emergencia en respuesta al ataque de Rusia a Ucrania, según informó The Washington Post.

Al calificar los movimientos de Rusia como “un acto de guerra brutal”, el secretario general Jens Stoltenberg dijo este jueves que la alianza planea enviar más tropas al este “en los próximos días y semanas”, pero no proporcionó detalles adicionales. Dijo que la alianza había activado planes de defensa para ayudar a garantizar que no haya ningún país miembro de la OTAN afectado, pero no reveló lo que eso significa.

“Rusia ha atacado a Ucrania”, dijo Stoltenberg a los periodistas desde la sede de la OTAN en Bruselas. “La paz en nuestro continente se ha hecho añicos”.

Los comentarios de Stoltenberg siguieron a una reunión extraordinaria de miembros de la OTAN y solicitudes formales de funcionarios de ocho países de Europa del Este y el Báltico, incluidos Polonia y Estonia, para realizar una consulta de seguridad en virtud del artículo 4 del tratado fundacional de la OTAN de 1949. La medida permite a los aliados registrar sus preocupaciones de defensa de una manera que no llegue a una solicitud formal de asistencia después de un ataque.