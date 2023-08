Entró dinero ilegal a campaña de Petro

Bogotá.- El hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, admitió el jueves que la campaña electoral de su padre de 2022 recibió dinero de origen dudoso, tras haberse comprometido a colaborar con la justicia en la investigación que la Fiscalía lleva contra él por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El fiscal Mario Andrés Burgos, encargado de la indagación, afirmó que Nicolás Petro había dado a conocer que el incremento injustificado detectado en su patrimonio correspondía a recursos entregados por dos individuos cuestionados por las autoridades colombianas. Estos fondos luego fueron a parar en parte a los fondos de campaña y en parte a sus propias cuentas.

El pasado martes, el hijo del mandatario aceptó colaborar con la Fiscalía General de la Nación y entregar información relevante para el esclarecimiento del caso, luego de que la autoridad judicial demostrara que incrementó su patrimonio de manera ilegal en el último año.

Según el fiscal que encabeza la acusación, “en realidad los dineros con los cuales incrementó su patrimonio económico el señor Nicolás Petro de manera injustificada, unos ingresaron a sus arcas y otros a la campaña presidencial del año 2022 en la que resultó electo nuestro actual presidente, el doctor Gustavo Petro”.

Los fondos

Los recursos a los que se refiere el fiscal Burgos son alrededor de 270 mil dólares que, según el planteamiento de la acusación, fueron entregados por Samuel Santander Lopesierra y Gabriel Hilsaca a Nicolás Petro.

Lopesierra fue condenado y extraditado a Estados Unidos, donde se le impuso una condena por narcotráfico. Hilsaca es hijo de Alfonso Hilsaca, quien está siendo procesado por homicidio y concierto para delinquir en Colombia.

El fiscal Burgos también afirmó que el hijo del presidente Petro se comprometió a entregar audios y pruebas documentales que corroborarían que parte los dineros que recibió de estos dos individuos se destinaron a financiar la campaña electoral de su padre sin que fueran reportados ante las autoridades en las cuentas de su candidatura.

El presidente Petro se refirió ayer al anochecer sobre la colaboración que ofreció su hijo Nicolás a las autoridades judiciales y reprochó que haya “presión para que el hijo hable contra el padre”. Aludió que los datos que conoce proceden de notas periodísticas y que, por tanto, esperará antes de pronunciarse más a fondo.

No obstante, dijo que “alguien escribió hoy que mi hijo había dicho que yo sabía que habían entrado dineros ilegales a mi campaña” y que “si eso fuese cierto este presidente se tendría que ir el día de hoy”.

Sin especificar a quién se refería, agregó: “tengo que decirle a esa persona que no siga diciendo mentiras. Mi hijo no dijo eso. Y no dijo eso por una razón básica: a ninguno de mis hijos les he dicho jamás que delincan. Eso no ha existido”.

La audiencia judicial del martes contra Nicolás Petro se suspendió tras el anuncio del hijo del presidente sobre su predisposición a colaborar con la justicia y se retomó el jueves con el fin de conocer cuál era esa información relevante que entregaría Nicolás Petro a las autoridades judiciales.

Nicolás Petro –que se desempeña como diputado de la Asamblea Departamental del Atlántico, al norte de Colombia– fue detenido el sábado pasado en Barranquilla, una ciudad al norte del país. Su exesposa, Daysuris del Carmen Vásquez, también fue detenida ese día. En la audiencia se determinará si sigue detenido o recibe arresto domiciliario.