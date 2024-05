Entra ayuda en Gaza por el muelle construido por EU, pero no es suficiente

Jerusalén.- Camiones de ayuda humanitaria comenzaron a desembarcar en Gaza a primera hora del viernes a través de un muelle provisional construido por el ejército estadounidense, los primeros suministros de ayuda que se envían al enclave por mar en dos meses. Pero los nuevos envíos de alimentos y otros suministros están muy lejos de lo que los grupos humanitarios dicen que se necesita para hacer frente a los asombrosos niveles de hambre y privación en Gaza.

Un día antes, el ejército estadounidense dijo que había anclado el muelle flotante y la calzada a la playa de Gaza, un paso clave para completar un corredor marítimo que el Pentágono anunció en marzo. Funcionarios estadounidenses y grupos internacionales de ayuda han afirmado que los envíos marítimos sólo pueden complementar las entregas a través de los pasos fronterizos terrestres, no sustituirlas.

Ninguna tropa estadounidense entró en Gaza el viernes, dijo el ejército de EU, haciendo hincapié en que sólo estaba proporcionando apoyo logístico para la entrega de los suministros, que fueron donados por una serie de países y organizaciones.

El territorio, devastado por la guerra y con 2,2 millones de civiles, depende más que nunca de la ayuda humanitaria. La devastación tras siete meses de bombardeos israelíes, las estrictas inspecciones israelíes y las restricciones en los pasos fronterizos ya habían limitado seriamente lo que podía entrar. Y en la última semana y media, desde que Israel inició un asalto militar en torno a la ciudad de Rafah, el flujo de suministros a través de los principales pasos terrestres del sur de Gaza se había reducido a un goteo.

Las agencias de ayuda continuaron informando de condiciones cada vez más terribles en Gaza. Janti Soeripto, presidenta y directora ejecutiva de Save the Children EU, declaró el viernes a The New York Times: "Nunca hemos visto nada igual en ningún lugar del planeta".

El secretario de Estado Antony J. Blinken advirtió esta semana de que las recientes mejoras en la entrega de ayuda se estaban viendo socavadas por los combates en Rafah y sus alrededores.

Más de 630 mil gazatíes han huido de Rafah desde que Israel comenzó su ofensiva militar allí el 6 de mayo, según la principal agencia de la ONU que ayuda a los palestinos. Muchos han sido desplazados a la ciudad central de Deir al Balah, que la agencia de la ONU, conocida como UNRWA, dijo en las redes sociales que ahora estaba "insoportablemente superpoblada con condiciones terribles."

Esta semana, altos diplomáticos de 13 países -incluidos todos los miembros del Grupo de las 7 democracias industrializadas, excepto Estados Unidos- afirmaron en una carta conjunta, cuya copia vio The New York Times, que Israel debe tomar "medidas urgentes" para abordar la crisis humanitaria en Gaza. La carta, dirigida al ministro de Asuntos Exteriores de Israel, pide a las autoridades israelíes que amplíen la cantidad de ayuda que entra en el territorio, tomen "medidas concretas" para proteger a los civiles y trabajen por un "alto el fuego sostenible".

El viernes, en una vista ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, los abogados que representan a Israel defendieron la operación militar en Rafah como "limitada y localizada", argumentando que los jueces no deberían tratar de restringir las acciones de Israel en Gaza.

Las vistas en el tribunal, máximo órgano judicial de la ONU, forman parte de un caso presentado por Sudáfrica en diciembre que acusa a Israel de cometer genocidio contra los palestinos de Gaza. A finales de enero, el tribunal ordenó a Israel que hiciera más para evitar actos de genocidio, pero no se espera que vea el caso principal sobre si se está cometiendo genocidio hasta el próximo año.

La semana pasada, Sudáfrica pidió a los jueces que dictaran una orden de emergencia para evitar daños civiles a gran escala en Rafah. Los abogados de Sudáfrica argumentaron el jueves ante el tribunal que la operación israelí en Rafah era "el último paso en la destrucción de Gaza y su pueblo palestino".

El viernes, Gilad Noam, fiscal general adjunto israelí para Derecho Internacional, repitió el rotundo rechazo de Israel a estar cometiendo un genocidio en Gaza. Afirmó que las autoridades israelíes estaban trabajando para facilitar el flujo de ayuda humanitaria y proteger a los civiles en medio de encarnizados combates en todo el enclave, incluida Rafah.

"Israel está tomando medidas para tratar de hacer frente a la enorme complejidad que presenta una situación de este tipo", dijo el Sr. Noam a los jueces. "Por eso no ha habido un asalto a gran escala en Rafah, sino operaciones específicas, limitadas y localizadas, precedidas de esfuerzos de evacuación y apoyo a las actividades humanitarias".

El ejército de Israel ha dicho que está trabajando con el de EU para apoyar el proyecto del embarcadero temporal como "máxima prioridad".

Los suministros que empezaron a llegar el viernes eran una fracción de las necesidades de Gaza: barras de comida para 11 mil personas, alimentos terapéuticos para 7 mil 200 niños desnutridos y kits de higiene para 30 mil personas, según la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. El gobierno británico dijo que había enviado 8 mil 400 refugios temporales hechos con láminas de plástico.

"En las próximas semanas se enviará más ayuda, pero sabemos que la ruta marítima no es la única respuesta", declaró el Primer Ministro británico, Rishi Sunak.

No estaba claro en qué parte del enclave se entregaría la ayuda ni cuándo. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU dijo en un comunicado que se encargaría de la logística en Gaza para la ayuda que llegara a través del muelle, incluyendo la coordinación de los camiones, la supervisión de la carga de los suministros, su envío a los almacenes y su entrega a los "socios humanitarios."

Funcionarios del Pentágono afirmaron que su objetivo inicial era entregar por mar unos 90 camiones de ayuda al día, cifra que aumentaría a unos 150 camiones cuando la operación alcanzara su capacidad. Antes de que comenzara la guerra el pasado mes de octubre, a Gaza llegaban diariamente unos 500 camiones de mercancías y ayuda.

El secretario de Defensa, Lloyd J. Austin III, habló sobre el corredor marítimo en una llamada con su homólogo israelí, Yoav Gallant, el jueves, según el Pentágono. Austin hizo hincapié en la necesidad de "aumentar" la ayuda humanitaria a Gaza a través de los pasos fronterizos terrestres, además del muelle, según el departamento.

El vicealmirante Brad Cooper, comandante adjunto del Mando Central, declaró que el embarcadero sólo complementaría el flujo de ayuda a través de los pasos fronterizos terrestres, que, subrayó, eran "la vía más eficiente y eficaz para trasladar el volumen necesario de ayuda".

Uno de los dos principales pasos fronterizos de Gaza para la ayuda, el de Rafah, en la frontera con Egipto, lleva cerrado desde que Israel inició allí su operación militar contra los combatientes de Hamás. Israel cerró el segundo paso principal, en Kerem Shalom, después de que un ataque con cohetes de Hamás matara a cuatro soldados israelíes la semana pasada. Según Israel, el paso ya se ha reabierto.

Un grupo de ayuda, World Central Kitchen, construyó un embarcadero improvisado a mediados de marzo para enviar ayuda por mar a Gaza por primera vez en casi dos décadas. Pero estos esfuerzos se interrumpieron bruscamente a principios de abril tras la muerte de siete de sus trabajadores en un ataque israelí.